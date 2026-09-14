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邱臣遠批竹北財政失衡、市庫3年少15億 質疑鄭朝方：錢花去哪？

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天偕同縣議員參選人游雅婷，以及竹北市民代表參選人林瑞德共同舉行「落實財政紀律，竹北財政永續藍圖」政策記者會。圖／民眾黨提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天偕同縣議員參選人游雅婷，以及竹北市民代表參選人林瑞德共同舉行「落實財政紀律，竹北財政永續藍圖」政策記者會。圖／民眾黨提供

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天偕同縣議員參選人游雅婷，以及竹北市民代表參選人林瑞德共同舉行「落實財政紀律，竹北財政永續藍圖」政策記者會，提出「政見有財源、財政全透明、公帑不造神」三項政見。他指出，竹北市庫3年累計賸餘減少近半，歲入超收卻連年短絀，資本門工程進度也遭審計部多次點名。並針對藍綠候選人接連拋出「普發一萬元」，邱臣遠質疑財源，並邀請藍綠候選人就竹北市政公開辯論。

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邱臣遠表示，根據竹北市歷年的財政資料，2022年底前市長何淦銘卸任交接時，竹北市庫累計賸餘達31.9億元；然而至2025年底，帳面賸餘僅剩17億元，短短3年減少近15億元。即便扣除當時發放的民生紓困金，市庫儲備資源耗損的趨勢依然相當明顯。尤其以2026年度為例，竹北市歲入即便超收超過2.5億元，年度決算仍出現近6億元短絀，顯示公所長期倚賴動支歷年老本填補收支缺口，現任市長鄭朝方有責任向市民清楚說明，龐大預算究竟花去哪裡、效益又在哪裡？

邱臣遠指出，竹北除收支失衡，預算執行與工程進度也多次遭審計部點名，部分基層建設延宕、行政管考有疏漏。他並出示地下停車場入口、老人中心、公園等公共設施照片，指市公所大幅使用首長姓名作為招牌或題字，強調公共建設屬全體市民資產，施政應恪守公私分際，不應成為首長個人宣傳看板。

為健全竹北財政體質，邱臣遠提出三大政見：「政見有財源」，重大政見同步公布經費需求及預算來源；「財政全透明」，建置「竹北財政透明儀表板」公開收支、重大工程進度，並推動參與式預算；「公帑不造神」，公有設施不再以首長姓名落款，建立中立的公共治理文化。

面對藍綠參選人相繼拋出「竹北市普發1萬元」，邱臣遠質疑龐大經費財源何在，強調市政治理應回歸理性專業，並向藍綠候選人下戰帖，邀請公開辯論竹北市政，說清楚施政優先順序、財源規畫及建設如何推動。

邱臣遠 鄭朝方 財政 2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北 民眾黨

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