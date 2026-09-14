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催生成立「在野大聯盟」 盧秀燕：民進黨一黨獨大且腐敗反自由民主

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕強力呼籲成立「在野大聯盟」上午她再次說明這項主張是因為不能夠讓民進黨一黨獨大。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕強力呼籲成立「在野大聯盟」上午她再次說明這項主張是因為不能夠讓民進黨一黨獨大。記者黃寅／攝影

藍白合竹北破局，是否外溢效應引發關注。台中市長盧秀燕昨強力呼籲成立「在野大聯盟」，跨黨派攜手為民奮鬥。盧秀燕上午受訪時再度強調，催生在野大聯盟，是因為不能夠讓民進黨一黨獨大，不但政府腐敗，而且反民主、反自由。

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盧秀燕上午主持霧峰區聯合行政中心落成啟用，並在活動後受訪時做以上表示。

她說，為什麼希望催生在野大聯盟，因為不能夠讓民進黨一黨獨大，台灣最大的特質、最值得珍惜的價值，就是民主自由跟清廉，可是我們看到民進黨10幾年以來一黨獨大，不但政府腐敗，而且反民主、反自由，也因此我們要守護國家的民主自由，也要守護清廉的政府，不能夠讓民進黨一黨獨大。

盧秀燕說，所以在野必須聯合，為國為民發聲，為國為民各黨競爭，避免民進黨一黨獨大，而且是超級大，反民主、反自由。而且，政府如果一黨獨大，也開始是腐敗當中，所以她主張，在野應該要團結要合作，一定要為國家為人民，大家團結合作，讓台灣更好。

國民黨台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌昨共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲，共識就是要下架民進黨政府。

台中市長盧秀燕上午主持霧峰區聯合行政中心落成啟用。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午主持霧峰區聯合行政中心落成啟用。記者黃寅／攝影

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