聽新聞
0:00 / 0:00
竹北藍白破局恐外溢？柯文哲到嘉義市：這裡反而合作最好
竹北市藍白合作破局，是否衝擊其他縣市合作備受關注。前民眾黨主席柯文哲今天到嘉義市，被問及嘉義市被視為藍白合示範區，是否擔心受到竹北事件影響，他表示，嘉義市目前民眾黨與國民黨合作、配合都非常好，「看起來到現在為止，是合作最好的地方」。嘉義市長參選人張啓楷更喊話，「竹北失去的，反而在嘉義市把它補回來」，形容嘉義藍白合作「合作無間、堅不可破」。
柯文哲表示，據他了解，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯投入地方客廳會，目前已舉辦超過100場，「這很不簡單」。他相信張啓楷是最好的候選人，但也不可諱言，民眾黨在地方組織許多方面仍需要國民黨協助。
柯文哲說，從目前情況來看，嘉義市藍白合作相當順利，他到現場也看到黃敏惠市長的招牌仍掛在外面，因此相較其他地方，「嘉義市反而看起來到現在為止，是合作最好的地方」。
張啓楷接著表示，目前民眾黨嘉義黨部、國民黨嘉義市黨部及國民黨籍議員都已投入輔選，雙方至今共舉辦103場「百戰百勝客廳會」，參與民眾反應熱烈。
張啓楷說，客廳會不只是國民黨市黨部主委參加，國民黨籍議員也全程投入；東區包括現任議員陳家平及提名人，西區現任議員張秀華、鄭光宏等人也投入，市長黃敏惠同樣全力向前。
對於竹北藍白合作破局可能產生的外溢效應，張啓楷表示，嘉義市不只不會受到竹北影響，雙方經過一場場基層活動後，合作反而愈來愈緊密，「竹北失去的，反而在嘉義市會把它補回來」，嘉義市藍白合作無間、堅不可破。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。