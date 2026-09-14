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竹北藍白破局恐外溢？柯文哲到嘉義市：這裡反而合作最好

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
前民眾黨主席柯文哲（右）今天到嘉義市，陪同嘉義市長參選人張啓楷（中）掃街拜票，兩人站上宣傳車向沿途民眾揮手致意。記者李宗祐／攝影
前民眾黨主席柯文哲（右）今天到嘉義市，陪同嘉義市長參選人張啓楷（中）掃街拜票，兩人站上宣傳車向沿途民眾揮手致意。記者李宗祐／攝影

竹北藍白合作破局，是否衝擊其他縣市合作備受關注。前民眾黨主席柯文哲今天到嘉義市，被問及嘉義市被視為藍白合示範區，是否擔心受到竹北事件影響，他表示，嘉義市目前民眾黨與國民黨合作、配合都非常好，「看起來到現在為止，是合作最好的地方」。嘉義市長參選人張啓楷更喊話，「竹北失去的，反而在嘉義市把它補回來」，形容嘉義藍白合作「合作無間、堅不可破」。

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柯文哲表示，據他了解，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯投入地方客廳會，目前已舉辦超過100場，「這很不簡單」。他相信張啓楷是最好的候選人，但也不可諱言，民眾黨在地方組織許多方面仍需要國民黨協助。

柯文哲說，從目前情況來看，嘉義市藍白合作相當順利，他到現場也看到黃敏惠市長的招牌仍掛在外面，因此相較其他地方，「嘉義市反而看起來到現在為止，是合作最好的地方」。

張啓楷接著表示，目前民眾黨嘉義黨部、國民黨嘉義市黨部及國民黨籍議員都已投入輔選，雙方至今共舉辦103場「百戰百勝客廳會」，參與民眾反應熱烈。

張啓楷說，客廳會不只是國民黨市黨部主委參加，國民黨籍議員也全程投入；東區包括現任議員陳家平及提名人，西區現任議員張秀華、鄭光宏等人也投入，市長黃敏惠同樣全力向前。

對於竹北藍白合作破局可能產生的外溢效應，張啓楷表示，嘉義市不只不會受到竹北影響，雙方經過一場場基層活動後，合作反而愈來愈緊密，「竹北失去的，反而在嘉義市會把它補回來」，嘉義市藍白合作無間、堅不可破。

前民眾黨主席柯文哲（左）今天到嘉義市，陪同嘉義市長參選人張啓楷（右）受訪，談及竹北藍白合作破局是否外溢，稱嘉義市反而是目前合作最好的地方。記者李宗祐／攝影
前民眾黨主席柯文哲（左）今天到嘉義市，陪同嘉義市長參選人張啓楷（右）受訪，談及竹北藍白合作破局是否外溢，稱嘉義市反而是目前合作最好的地方。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷（右）表示，嘉義藍白合作愈來愈緊密，「竹北失去的，反而在嘉義市補回來」，一旁為前民眾黨主席柯文哲。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷（右）表示，嘉義藍白合作愈來愈緊密，「竹北失去的，反而在嘉義市補回來」，一旁為前民眾黨主席柯文哲。記者李宗祐／攝影

嘉義 藍白 柯文哲 2026九合一選舉 嘉義市選舉 竹北 張啓楷

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