訪日與台青座談被問赴陸參加雙城論壇？ 沈伯洋笑答要改名「沈柏洋」

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日交流，昨天更與當地台灣青年舉行座談會，分享日本交流成果，也提出未來將打造「人才接回計畫」，吸引海外與跨域青年創業人才回流台北。而昨天活動現場也舉辦快問快答，有青年再度提起兩岸議題，詢問中國大陸邀請參加雙城論壇是否敢前往，沈也直言會去但交流對等應「首都對首都」對象應是北京。

沈伯洋在座談會上也分享訪日期間特別觀察東京的都市更新與公共空間設計，尤其東京將許多鐵路高架橋下方改造為商業、藝文、展覽及交流空間；這也讓他借鏡思考台北市未來的發展藍圖。

沈認為，未來台北市政府應建立「人才接回計畫」，吸引海外與跨域青年創業人才回流台北，並引導科技業的資源帶動至傳統產業及無人機等國家關鍵產業，期盼創造傳產榮景。

針對國內青年，沈伯洋也談到，他也提出「青年AI方案」，可由台北市政府與主要AI業者洽談授權，一定條件下提供年輕人使用額度，取代現行部分補助必須先自行購買、上課甚至撰寫心得等繁複程序，降低青年使用AI的門檻。

座談會並安排快問快答，沈伯洋被問及要選擇「捷運還是摩托車」、「YouBike還是走路」，他選擇捷運、YouBike，而沈也再度被問及如果未來當選台北市長，中國邀請參加雙城論壇，是否敢前往？沈伯洋直言敢去強調應該「首都對首都」，台北交流對象應是北京。不過他也自嘲說，中國可能會把他的名字「伯」改成「柏」，如同曾遭中國制裁的美國國務卿盧比歐，中文譯名被中國政府從「盧比奧」改為「魯比奧」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日交流，昨天更與當地台灣青年舉行座談會，分享日本交流成過，也提出未來將打造「人才接回計畫」，吸引海外與跨域青年創業人才回流台北。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日交流，昨天更與當地台灣青年舉行座談會，分享日本交流成過，也提出未來將打造「人才接回計畫」，吸引海外與跨域青年創業人才回流台北。圖／沈伯洋競選辦公室提供