綠議員送侯友宜「功在新北」 還邀競總站台：路過也可以

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員張錦豪、林秉宥、戴瑋姍、顏蔚慈、蘇錦雄聯合質詢，新北市長侯友宜距離卸任剩下102天，綠營議員不但肯定侯任內施政，還送上一面「功在新北」匾額，隨後話鋒一轉，集體邀請侯友宜出席5人的競選總部成立大會。侯友宜則笑著回應，祝福在場議員都能「心想事成、高票當選」。

戴瑋姍質詢時先問侯友宜，距離卸任只剩102天，有何心情？侯友宜表示，「繼續努力啊，還有102天」，強調剩下任期仍會努力把事情做好。

被問到任內還有哪些事情尚未完成，侯友宜坦言仍有許多工作，包括板橋醫療園區等建設，若任內來不及完成，也希望下一任市長能接續推動。

戴瑋姍進一步詢問，侯友宜對自己任內哪3項政績最滿意？侯友宜沒有點名特定政績，表示自己從來沒有「哪一個最得意」的想法，施政做得好不好，應該交由市民評價，「市民的小代誌、市民的大代誌，每一項都是重要的代誌，每項都要做好。」

戴瑋姍隨後提到近期民調，指侯友宜滿意度達72.4%，不滿意度15.6%，即使在非國民黨支持者中，也有超過6成給予肯定。她表示，這代表市民看見侯友宜在市政上的努力，在場5名議員也給予掌聲。

侯友宜則表示，自己心存感恩，這幾年不分黨派議員都給予市府許多支持與鼓勵，「哪一個黨派都很感恩大家的幫忙」。

接著進入全場最有趣的一幕。戴瑋姍表示，5名議員特別準備一份禮物，送給即將卸任的侯友宜，隨即拿出寫有「功在新北」的匾額，肯定侯「有功勞也有苦勞」。

沒想到匾額才送完，張錦豪隨即「加碼」提出邀請。他表示，侯友宜既然是「全民市長」，在場5名議員年底都要爭取連任，希望能邀請侯出席每個人的競選總部成立大會，甚至直接請市府秘書處協助排入行程。

侯友宜沒有正面承諾是否站台，笑著回應，「謝謝議員的邀請，我相信在座議員努力拚市政，都會心想事成、高票當選。」

戴瑋姍則接著笑說，「你如果路過，我們也很開心。」張錦豪甚至再補一句，若競總不方便，「還是我們辦讀書會啊，用讀書會的形式」，邀侯友宜前往「指導」，一來一往讓議場氣氛相當輕鬆。