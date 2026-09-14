楊文科喊話藍營團結 指選戰關鍵期「不能讓外界見縫插針」

國民黨新竹縣黨部主委楊文科13日出席黃國竹黃國和黨員大會暨新和聯誼會第二屆第二次會員大會，談到近期選情，楊文科表示，面對特定人士刻意製造的分化、混亂，國民黨更要堅定自己、團結向前。選戰越接近關鍵階段，越不能讓外界見縫插針、破壞團結。

楊文科感謝黃復興黨部同志長期以來對國民黨及新竹縣政的堅定支持，他首先肯定邱國樑代理新竹縣黨部主委期間，秉持公平、公正原則處理黨務及提名工作，認真負責、熱忱服務。他表示，黃復興同志長年以來都是國民黨最重要、最堅定的支持力量，自己擔任新竹縣長8年以及縣黨部主委期間，也深深感受到黃復興同志對縣政推動及國民黨的支持，「這份堅定的力量，讓我非常感動。」

談到近期選情，楊文科表示，面對特定人士刻意製造的分化、混亂，國民黨更要堅定自己、團結向前。他以「路遙知馬力，日久見人心」、「疾風知勁草，板蕩識忠臣」勉勵黨員，強調一個人的真誠、信用與操守，都需要時間檢驗，誰是真心為黨、為民服務，誰善良且有誠信，時間自然會證明一切。

楊文科強調，選戰越接近關鍵階段，越不能讓外界見縫插針、破壞團結。他呼籲黃復興黨員同志及寶眷共同動員親朋好友，不受謠言、抹黑與耳語影響，全力支持徐欣瑩、吳旭智，以及國民黨提名的縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候選人。

楊文科也再次肯定徐欣瑩，強調從徐欣瑩擔任立委期間協助縣府爭取中央經費，到近期兩人共議未來縣政規畫，讓他對徐欣瑩有更深入的認識。徐欣瑩為人正直、清廉、有原則，問政專業、認真負責，操守及辦事能力都值得肯定。

楊文科表示，自己擔任新竹縣長8年來戰戰兢兢，始終感謝黃復興同志一路相挺；如今即將卸任，更希望把這份支持力量延續下去，「8年前大家支持我，今天也拜託大家用同樣的力量支持徐欣瑩。」唯有全黨團結一致、集中力量，就能延續新竹縣的建設與發展，讓國民黨提名團隊在年底選舉共同勝選，拚出五合一選舉全壘打。