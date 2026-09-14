矢板明夫酸爆這3大「政績」 蔣萬安逐一反擊：中央不做、台北市做

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前在東京成立日本後援會，印太戰略智庫執行長矢板明夫到場力挺，並酸爆台北市長蔣萬安的三大政績是「小孩上學喝奶、爸爸路邊吸菸、媽媽搭捷運刷手機」。蔣萬安今一一反擊，其中矢板明夫質疑的第一個生生喝鮮奶政策，蔣說，其實一開始是中央推，但因遇到困難「中央不做、台北市來做。」

蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會，蔣說，「生生喝鮮奶」這個政策，其實一開始是中央在推「班班喝鮮奶」，他們也知道小朋友要補充鈣質，但因冷鏈設備、還有配送等問題，及行政端到校園老師必須放下手邊工作造成很大的行政負擔，所以中央就堅持停下來了。

蔣說，所以不管是台北市、各地方政府都再三呼籲中央，你至少經費保留，讓地方政府持續推動這樣的政策，地方來執行。所以「中央不做，台北市來做。」

蔣提到，北市府換一個方式，就是克服現在冷鏈配送的問題，讓孩子透過數位學生卡證到超商來兌換鮮奶這樣的方式。過程當然需要克服很多技術，還有跟業者溝通的問題，所以他一一地拜訪四大超商相關的業者討論怎麼樣克服。後來終於成功透過數位卡證讓孩子可以兌換鮮奶，讓這個政策可以持續地推動，讓孩子可以補充鈣質、喝到鮮奶。甚至有乳糖不耐症的孩子也可以喝豆漿，也不斷把這個政策精進、做得更好。這是市府推出一開始的初衷。

至於另外一個政策「無菸城市」，蔣萬安說，這是一個進步城市非常重要的指標，包括日本東京、大阪，韓國的首爾都有推動。東京雖然推動30年，大阪推動了7年，但是台北市相信我們會持續地努力。蔣說，台北市有條件，及市民相關素質可以做好分流。在執行上面，當然市府有可以做得更好的地方，市府會不斷地檢討、精進，相信絕大部分的市民也都是認同並且支持「無菸城市」這個政策的方向。

蔣萬安也提到捷運，北市府推動「六線齊發」全面的布建捷運路網；包括成功爭取輝達落腳臺北市，不只是帶來相關工作機會，也為台北市未來10年、20年長期科技產業發展打下深厚的基礎；同樣地，大巨蛋完工啟用，明年、後年兩場世界頂尖的賽事：世界十二強賽事以及洛杉磯奧運的最終資格賽，市府也成功爭取在台北大巨蛋舉辦。不只是國際頂尖的選手、教練團，來自世界各地的球迷都會來到這座城市，帶動整體的發展。