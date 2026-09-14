竹北藍白合破局外溢？李彥秀：分析內參數據 藍白「破而不裂」

藍白合在竹北破局，外界關注是否引發外溢效應。台中市長盧秀燕昨強力呼籲成立「在野大聯盟」，跨黨派攜手為民奮鬥。國民黨立委李彥秀說，從目前內參數據分析，並沒有發生外溢效益，竹北破局是危機更是轉機，「破而不裂」是國民黨、民眾黨在2026年與2028年繼續合作的誠意，在野大聯盟的架構下，竹北不僅是考驗，更是為兩黨深化合作送上的一份禮物。

李彥秀表示，藍白合雖然在竹北破局，但從目前內參數據分析，並沒有發生外溢效益。國民黨、民眾黨基層支持者「自動歸隊」，縣市長一面倒向支持在野黨候選人，議員是多席次選舉，藍白選民會從在野黨中選擇最喜歡的候選人。面對民進黨掌握龐大國家機器，行政資源，媒體影響及司法武器，「在野大聯盟」是藍白必走的道路。

李彥秀指出，國民黨與民眾黨「合則兩立，分則兩害」，從2024年2月開始，藍白在立院議題合作，在大罷免政黨合作，以及在2026年選舉則開始選舉合作，兩黨在監督執政黨大框架下，仍能保持各自政黨的獨立性。真正的關鍵還是2028總統與立委選舉，包括民眾黨最在意的正式協議（遊戲規則）、完整程序（公開民調）及聯合內閣，雙方都要更有智慧溝通達成共識。