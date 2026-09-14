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前鎮漁港81億問題一籮筐 國民黨問：賴瑞隆不敢找柯志恩辯論？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

前鎮漁港斥資81億元改建卻問題叢生，國民黨文傳會主委陳以信今質疑，24億元運銷中心蓋好卻不好用？4億多元船員會館平均一天只住6人，動線不佳、租金太高被漁民嫌棄，砸錢改善排水豪雨照樣淹。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆既是在地立委，又自稱積極爭取建設，「要辯論不用找台北市長蔣萬安，國民黨高雄市長參選人柯志恩就在高雄！」

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陳以信說，國民黨與柯志恩早就一再示警，陳其邁從行政院副院長到高雄市長一路參與，更曾下達「兩年完工軍令狀」，如今應負起監督與政治責任。他要求審計部立即對81億元計畫進行專案查核。他也諷刺監察院目前雖沒監委，但敢不敢像「先行調查」蔣萬安一樣，先行調查陳其邁，看看這81億元有沒有浪費公帑人謀不臧？

陳以信指出，國民黨欣見投資高雄，更支持把前鎮漁港打造成世界級遠洋漁業基地。柯志恩早已實地關切前鎮漁港，針對運銷中心動線、租金及攤商進駐等問題提出質疑；但斥資24億多元興建的多功能水產品運銷中心，原訂今年6月試營運，迄今仍未正式啟用。魚販更反映動線不佳、租金太高、搬運不便，影響進駐意願。審計部曾點出工程進度及梁柱接頭施工等問題。

陳以信質疑，前鎮漁港改建投入鉅額經費改善雨汙水及相關基礎設施，今年豪雨時前鎮魚市場卻仍發生積淹水。更離譜的是耗資4億多元興建的船員會館。國民黨高雄市議員許采蓁去年就警告恐淪為「五星級蚊子館」，果然從去年6月開放住宿到今年7月底只有2353人次入住，平均一天只有約6人。

陳以信直言，高雄市府在權責範圍內究竟如何規畫、協調、查核、驗收及監督營運，陳其邁身為市長，應向高雄市民完整交代。至於賴瑞隆日前為前鎮漁港問題向蔣萬安下戰帖，陳以信諷刺「賴瑞隆找錯人！想辯論為何不敢找柯志恩？」

陳以信呼籲，前鎮漁港81億元計畫如今陸續完工，應由審計部進行完整專案查核逐項檢視。他也諷刺監察院，目前雖無監委卻已發文「先行調查」蔣萬安，現在前鎮漁港問題這麼多，監察院膽敢發文先行調查陳其邁嗎？

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