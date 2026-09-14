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「圍蔣救賴」又來了？卓榮泰狂酸敬老卡點數 蔣萬安曝北市這一點最強

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。記者林麗玉／攝影

行政院長卓榮泰昨幫民進黨參選人林國漳輔選，大讚林政見敬老卡年有1萬2千點，刻意點名台北市長蔣萬安，狂酸北市一個月只600點。蔣今被問，是不是「凡事問萬安」又來了？蔣回擊酸卓，一直要「圍蔣救賴」，「選舉到了民進黨政治人物輔選，都好像一定要提到我？」並拿北市敬老卡使用範圍反擊，表示北市是全國之冠。

2026九合一選舉

年底選戰倒數75天，台北市長蔣萬安今天上午出席文山木柵段公辦都更案記者會。對於昨天行政院長卓榮泰到宜蘭視察長照，又被卓點名狂酸？蔣今也說，台北市不只是敬老卡點數提高，更重要台北市使用的範圍是全國之冠，不只是有12項公共交通運輸工具，有71處的公有場館，以及21處聯合醫院的門診，而且更擴大到包括超市、超商、農會、藥局等生活通路，我們實質來因應滿足長輩的需求。

蔣也無奈說，他覺得，現在民進黨政府一直要「圍蔣救賴」，「現在選舉到了，各個民進黨的政治人物輔選，都好像一定要提到我，但是我就是好好地把事情做好。」

卓榮泰 蔣萬安 敬老卡 2026九合一選舉

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