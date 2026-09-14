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選情加溫 李四川勤跑對手本命區 蘇巧慧秀與總統自拍照

聯合報／ 記者張策葉德正邱瑞杰／新北報導
新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）昨天在社群，發布與賴清德總統及擔任競總主委的前總統蔡英文的自拍合照。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）昨天在社群，發布與賴清德總統及擔任競總主委的前總統蔡英文的自拍合照。圖／蘇巧慧辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川前晚辦首場大型造勢，現任市長侯友宜陪大進場，安定藍營軍心，李四川昨說，侯友宜會陪他並肩作戰，一路到選戰結束。民進黨蘇巧慧昨成立山友後援會，前總統蔡英文助陣，蔡以登山比喻選戰，一個人可以走得快，一群人互相照顧能走得更遠。

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李四川、蘇巧慧昨先後出席中和烘爐地國際獅子會300B2區舉辦的「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，蘇上午八時到場、停留約四十分鐘離開，李四川約莫八時五十分抵達，前後差約十分鐘沒有相遇。

鶯歌、三峽一帶被視為蘇巧慧本命區，李四川勤跑對手優勢區，展現拓票企圖心。李四川昨午出席南鶯里重陽敬老餐會，也參加議員黃永昌三峽後援會成立茶會，提出「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」、「大漢溪捷運縱貫線」及「新北巨蛋城」等政見。

蘇巧慧在新店區成立山友後援會，擔任競總主委的蔡英文助陣。蔡英文提到二○一○年選新北市長時力挺的山友沒有這麼多，蘇直呼「現在是在你的基礎之上、一起繼續努力」，蔡妙回「你常常忘了你爸啦！」引發哄堂大笑。蔡還帶來她的小山友、退役搜救犬「樂樂」助陣，蔡談起當年擔任總統推動的「向山致敬」政策，行政院長就是蘇貞昌，蘇巧慧則在立法院努力。

蘇也拋出「新北大縱走」構想，盼透過步道分級、交通接駁、硬體設施及山城觀光等規畫，串聯新北山林、鐵道、老街及地方文化，打造具國際辨識度山道品牌。

蔡英文稱讚蘇巧慧提出的「鑽石山城」計畫，串聯步道、鐵道、老街道、礦道、茶道，讓民眾不只親近山林，也能深入體驗新北歷史人文與休閒活動，新世代需要新方法，蘇巧慧就是最適合的新北市長人選。

蘇巧慧昨傍晚也在社群發布與賴清德總統、前總統蔡英文自拍照，三人走訪萬里龜吼漁港，賴總統以萬里子弟身分招待蔡英文、蘇巧慧品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊打氣，展現綠營大團結氣勢。

國民黨新北巿長參選人李四川（右）昨天出席「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，受訪民眾熱烈的掌聲支持。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川（右）昨天出席「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，受訪民眾熱烈的掌聲支持。記者黃義書／攝影

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