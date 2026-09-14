首都之役 蔣萬安拚市政 沈伯洋訪日吸菸區

民進黨北市長參選人沈伯洋近期訪日，成立海外後援會，昨到澀谷參訪吸菸區；拚連任的台北市長蔣萬安持續勤跑市政。近期沈伯洋掀「洋流」遭藍營踢爆假象？沈團隊回應，投票日會讓各界看見期待改變的聲音。

年底選戰倒數七十五天，蔣、沈陣營攻防升溫。蔣昨出席二〇二六關渡國際自然藝術季開幕式，持續拚市政；民進黨沈伯洋近期訪日，成立海外後援會，昨也與曾以中文大戰「小草」爆紅的神戶市議員上畠寛弘合體，到澀谷參訪日本吸菸區。

對藍營議員林杏兒引述地方說法，稱上周四沈石牌商城拜會，疑掀起的「洋流」一半是工讀生營造的假象？沈競選辦公室發言人蔡一愷說，不實說法已澄清，仍有人持續散播深感遺憾。

另，民進黨市黨部昨發新聞稿表示，近期接獲檢舉，有遭除名參選人冒用黨徽、且疑對外稱獲黨提名，正進行查、蒐證。另違紀參選及退黨參選名單已呈報黨中央核備。

此次黨部呈報中央黨部名單五人，包括違紀參選者為北市中山大同選區的陳怡君、朱政騏、新北新莊選區簡麗花；退黨參選包括北市大安文山選區陳峙穎、士林北投選區紀建漢。

北市黨部主委吳沛憶說，已開法律顧問小組諮詢會議，相關案件進行查證及蒐證，經查證屬實者，將盡速採取法律行動。

朱政騏回應，「我是永遠的台灣派，堅持代表挺台灣基層民眾參選」；陳怡君說，黨徽早已撤下，不過黨徽自在人心。