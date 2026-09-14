宜蘭交鋒 吳宗憲推行動治理 林國漳巡迴政見

行政院長卓榮泰昨到宜蘭視察長照，讚民進黨宜蘭縣長參選人林國漳政見敬老卡每年一萬兩千點，是對未來有遠大想法，並酸台北市長蔣萬安只有六百點，遭藍營質疑藉視察輔選；國民黨參選人吳宗憲走進南澳鄉金岳村，前晚留宿南澳，提出當選後推行動治理構想。

宜蘭選戰升溫，卓榮泰昨到宜蘭視察長照機構，林國漳著行政院政務顧問背心陪同，卓致詞提到，沿路看到林國漳大看板，寫著智慧敬老卡每年一萬兩千點，酸蔣萬安敬老卡只有六百點。除有院長級輔選，林國漳近期也啟動「宜蘭好主漳」十二鄉鎮市巡迴政見說明會，林強調，將秉持歷任縣長「宜蘭經驗」精神，以「勁水大縣章」治水政見解決水患疑慮；產業引入高科技並推動農漁業轉型；交通強化高鐵聯外建設，也要完善縣內轉乘接駁路網。

吳宗憲近日走進南澳鄉金岳村，強調自己沒家族、派系包袱，全心為宜蘭服務，承諾若有機會當縣長，每兩個月至少到原鄉住一次，與鄉親面對面交流，還提出「一鄉鎮一公托」，整合幸福巴士、醫療巡迴車及在地計程車，讓往返醫院不會成為負擔。

對原住民保留地問題，吳承諾積極處理，「土地明明是自己的，因為法規限制，很多事情不能做，是許多原鄉家庭的痛。」他強調，法律是他專業，會在不影響公共安全前提下，從法規面尋求解套。