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竹北藍白破局 外溢效應？柯文哲：兩黨主席先解決問題

聯合報／ 記者洪子凱邱瑞杰鄭媁劉懿萱林銘翰／連線報導
民眾黨創黨主席柯文哲（前左）昨出席鐳射對戰賽，呼籲藍白陣營不能對竹北合作破局等閒視之。記者余承翰／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（前左）昨出席鐳射對戰賽，呼籲藍白陣營不能對竹北合作破局等閒視之。記者余承翰／攝影

民眾黨主席柯文哲昨赴北市議會參加民眾黨議員陳宥丞舉辦鐳射對戰賽，被問到其他縣市選情是否會因竹北市長藍白破局受到影響，柯表示，北市選民自主性高，選情也相對穩定，但若支持者情緒上來，對一些危險選區真會失控，包含新北、宜蘭、高雄恐受波及，更直言，目前選情看來「彰化縣大勢已去，新竹縣恐難挽救」，藍白兩黨主席應先解決問題，避免外溢效應。

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柯文哲直言，爭議發生了就應趕快解決，不是討論誰不守信，他以醫生為例，若病人發生車禍送到台大醫院血流不止，這時候醫生先罵肇事毒駕、酒駕等狀況都沒有用，應該先止血；政治上不能保證每個環節都滿分，但事情發生，兩黨主席鄭麗文、黃國昌要趕快去善後，否則恐怕有外溢效應，「拖在那裡不太對，可能會失控」。

鄭麗文昨陪基隆市長謝國樑赴市場拜票，謝的副手、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳也到場，藍白合作拚勝選。謝國樑認為，基隆藍白合作三年多非常順利，新竹「藍白合」變化應不會影響基隆選情，但兩黨要好好思考，未來合作如何能更精進。

據指出，白營目前確實憂心出現外溢效應，國民黨則不敢大意，但評估在「討厭民進黨」的大氛圍下，外溢效應不會掀起巨浪。

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