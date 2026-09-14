蹽落去！王金平任柯志恩競總主委

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨帶全體議員連署書到立法院前院長王金平的路竹區老家，邀請出任競選總部主委，王沒有推辭，並稱柯志恩的資源可能沒有像民進黨那樣雄厚，但整個形勢上來看，「柯志恩勝選機會絕對有的」。

二○二二年柯志恩初次選高雄市長，王金平是榮譽主委。王金平表示，柯志恩四年來遵守諾言蹲點高雄，對高雄所需要的建設和推動政策瞭如指掌，做好全面性建設高雄的藍圖，她再次投入選戰，「我當然義不容辭」，所以決定「再蹽落去」，促成團結。

王金平也說，自己政治歷程中，除了前副總統連戰兩度選總統時他擔任過主任委員外，都是當榮譽職，從來沒有擔任過其他人的主任委員，「今天因為高雄是我的家鄉，我當然要關心自己的家鄉」。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨辦大寮區後援會成立大會，他說，自己過去十多年來也常向王院長請益，並獲許多鼓勵。