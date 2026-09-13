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出席吳秉叡「秉友會」交接典禮 3千民眾高喊蘇巧慧凍蒜

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
全場3千多名鄉親大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影
全場3千多名鄉親大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

新北市長參選人蘇巧慧今晚出席立委吳秉叡秉友會交接典禮，全場逾3千名鄉親熱情高喊凍蒜。蘇巧慧表示當選市長將推動國影中心、新莊第二國民運動中心，串連新莊廟街、體育園區、中港大排及宏匯廣場，打造觀光十字廊帶帶領新莊邁向新時代。

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蘇巧慧今晚至五股工商展覽中心，出席立法委員吳秉叡「秉友會第七、八屆交接典禮」，並在吳秉叡、多位議員候選人陪同下大進場，全場逾三千位鄉親熱情歡呼，不但多位支持者湧上前爭相要求握手、合照，更有民眾高喊「新莊出市長！」「蘇巧慧凍蒜！」氣氛熱烈沸騰。也有民眾特別帶著「水獺媽媽玩偶」給蘇巧慧簽名，甚至離場前仍有數十位民眾熱情包圍，激動拉著蘇巧慧要求合照，蘇巧慧也展現親和力來者不拒，逐一合影感謝。

蘇巧慧致詞時感謝新莊鄉親十年栽培，讓她有幸連任三屆立法委員，和吳秉叡委員一起為新莊、新北爭取一項又一項的建設成果。蘇巧慧強調，日前她已推出長輩假牙補助、敬老卡升級等政見，未來也會提高入住住宿式長照機構補助至每年24萬元，並導入AI智慧照顧，讓智慧照護資源走入更多新北家庭，為所有照顧者減輕負擔。

蘇巧慧表示，多年來秉友會的交接典禮她幾乎場場親自出席，一路走來與所有夥伴並肩打拚，今天更是榮幸見證總會長林重量交接給新任總會長唐一弘，盼未來秉友會持續發揮在地影響力，一起為地方繁榮努力。蘇巧慧也逐一介紹新北隊議員候選人，表示新北隊兼具專業、活力與執行力，懇請鄉親全力相挺，讓議會席次打出漂亮全壘打。

五股工商展覽中心今晚擠進3千多名民眾。記者黃子騰／攝影
五股工商展覽中心今晚擠進3千多名民眾。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧進場時與在場鄉親熱情打招呼。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧進場時與在場鄉親熱情打招呼。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與議員候選人上台大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與議員候選人上台大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

吳秉叡 蘇巧慧 議員 2026九合一選舉 新北市選舉

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