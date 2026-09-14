彰化3縣長參選人 端教育政策牛肉

彰化教師工會昨舉辦「二○二六年彰化縣長候選人教育政策承諾書」活動，綠藍縣長參選人陳素月、魏平政及無黨籍邱建富均出席，陳素月指出將恢復「校校有保全」。魏平政提出多項主張，包括班班有鮮乳改與超商配合，以減少教師教學及行政負擔；邱建富提出教師節禮金提高到一千元。

教師工會提十三項訴求，包括落實法令規定、充足學校正式編制，改善教師授課及兼任行政授課時數，落實行政減量與加班精神，並調高課後照顧、第八節及寒暑假鐘點費，另幼幼班師生比調整為一比六、班班有雙師等，改善教師工作環境及學生受教品質。

陳素月原則支持工會訴求，她表示對教育絕對支持且尊重教師專業，唯涉及經費部分仍需審慎評估，最後簽署支持。在校園安全方面，主張恢復「一校一保全」，並結合智慧監控網絡與警政連線；同時主張增設國際雙語實驗學校，複製鹿江中小學經驗。

魏平政提出「教育零負擔、安全零死角、學習零落差」，主張降低育兒負擔、改善教育環境，並提供法務、心理輔導及社工等縣府資源作為教師後盾。針對現場教師反映發放鮮奶增加行政負擔，他建議改與超商合作發放；對校安保全則認為確實有必要，但應採申請制。

邱建富提出「將時間還給教師」，主張讓教師專注教學、減少行政負擔，並增加校園助理員與社工師人力，逐步降低班級人數。此外，將教師節禮金提高至每人一千元、將免費營養午餐延伸至高中、縮短城鄉教育差距，並強調老師應站在AＩ前面，帶領孩子活用AＩ。