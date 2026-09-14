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藍綠爭鋒 何欣純批海線建設 江啟臣福利加碼

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中報導
民進黨台中市長參選人何欣純（前排左二）昨與立委蔡其昌（前排左一）同台輔選議員參選人陳映辰（前排右二），支持者搖旗吶喊。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（前排左二）昨與立委蔡其昌（前排左一）同台輔選議員參選人陳映辰（前排右二），支持者搖旗吶喊。記者陳敬丰／攝影

台中政壇起波瀾，民進黨台中縣黨部前主委林豐喜日前出席「海龍蛙兵挺江啟臣後援會」，表態支持國民黨台中市長參選人江啟臣，民進黨後天討論開鍘。民進黨市長參選人何欣純昨成立海線競選總部，砲轟海線建設停滯；江啟臣則「尊盧」表示不但要承續盧市府好的福利與政策，更要加速、加碼。

2026九合一選舉

前立委林豐喜是民進創黨元老，他直言，自己一手催生前台中縣民進黨，但當前執政黨已背離創黨基本精神，因而選擇挺江。此舉引發綠營基層強烈不滿，民進黨台中市黨部主委許木桂回應，本周三執評委員會將開會討論，不排除開除林豐喜黨籍。

何欣純昨在海線總部成立大會上表示，過去她在中央爭取多項建設經費，現任市長盧秀燕主導的市府卻不配合、不提案，導致海線發展嚴重停滯。她重申「首都格局，台中大進擊」理念，呼籲選民「換人做做看」，實現中央地方連線。

何欣純提出「打通海線任督二脈」交通政見，規畫鐵路雙軌高架化、捷運藍線與橘線、山海環線及觀光鐵道；公路包含國道四號延伸台中港、甲埔大道延伸大安與生活圈四號道路延伸至大肚龍井，並配合台中機場擴建升級聯外交通。

民進黨海線議員與參選人齊聲批盧秀燕八年無建設。清水梧棲沙鹿議員楊典忠妻子剛離世，他數度哽咽，僅拜託鄉親支持，跪在講台上情緒潰堤。

國民黨台中市長參選人江啟臣輪流與國民黨議員合辦地方問政說明會；昨天則為無黨籍議員站台。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣輪流與國民黨議員合辦地方問政說明會；昨天則為無黨籍議員站台。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣昨為無黨籍議員徐瑄灃站台，他強調市長盧秀燕推動的所有市民福利與幸福政策，未來他「一定繼續」，而且「要加碼、要加速」。

至於尚未完成的規畫，他也會全力推動，例如貫穿北區、北屯、潭子、神岡至豐原的「捷運崇德紅線」，兩年前已與市府爭取補助進行評估，期盼今年完成後盡速納入新建計畫，實現捷運多線齊發。

2026九合一選舉 台中 何欣純 江啟臣

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