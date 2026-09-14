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藍綠爭鋒 何欣純批海線建設 江啟臣福利加碼
台中政壇起波瀾，民進黨台中縣黨部前主委林豐喜日前出席「海龍蛙兵挺江啟臣後援會」，表態支持國民黨台中市長參選人江啟臣，民進黨後天討論開鍘。民進黨市長參選人何欣純昨成立海線競選總部，砲轟海線建設停滯；江啟臣則「尊盧」表示不但要承續盧市府好的福利與政策，更要加速、加碼。
前立委林豐喜是民進創黨元老，他直言，自己一手催生前台中縣民進黨，但當前執政黨已背離創黨基本精神，因而選擇挺江。此舉引發綠營基層強烈不滿，民進黨台中市黨部主委許木桂回應，本周三執評委員會將開會討論，不排除開除林豐喜黨籍。
何欣純昨在海線總部成立大會上表示，過去她在中央爭取多項建設經費，現任市長盧秀燕主導的市府卻不配合、不提案，導致海線發展嚴重停滯。她重申「首都格局，台中大進擊」理念，呼籲選民「換人做做看」，實現中央地方連線。
何欣純提出「打通海線任督二脈」交通政見，規畫鐵路雙軌高架化、捷運藍線與橘線、山海環線及觀光鐵道；公路包含國道四號延伸台中港、甲埔大道延伸大安與生活圈四號道路延伸至大肚龍井，並配合台中機場擴建升級聯外交通。
民進黨海線議員與參選人齊聲批盧秀燕八年無建設。清水梧棲沙鹿議員楊典忠妻子剛離世，他數度哽咽，僅拜託鄉親支持，跪在講台上情緒潰堤。
江啟臣昨為無黨籍議員徐瑄灃站台，他強調市長盧秀燕推動的所有市民福利與幸福政策，未來他「一定繼續」，而且「要加碼、要加速」。
至於尚未完成的規畫，他也會全力推動，例如貫穿北區、北屯、潭子、神岡至豐原的「捷運崇德紅線」，兩年前已與市府爭取補助進行評估，期盼今年完成後盡速納入新建計畫，實現捷運多線齊發。
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