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搶攻何欣純屯區票倉 江啟臣喊太平拿下6成得票

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今喊出太平得票率向6成邁進的目標。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今喊出太平得票率向6成邁進的目標。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣下午為「江啟臣之友會太平分會」成立揭牌，以及連跑北太平、北大里兩場問政說明會，並喊出太平得票率向6成邁進的目標，以及未來在北太平、北大里打造為「20分鐘生活圈」的政見。

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因為這兩地都是對手、民進黨市長參選人何欣純的立委選區，江啟臣此舉被視為是展現搶攻屯區的決心。江啟臣在太平分會成立大會表示，太平人口從2010年的17萬多人增至突破20萬，建設必須「加碼、加速、加強」他強調後援會將不分黨派。

江啟臣說，北太平、北大里「20分鐘生活圈」是要讓食衣住行育樂及就醫、就學、就業、就養，盡可能在20分鐘內解決。他說，市長若每天替市民省下一小時，大家就能多陪伴家人，「這才是用錢買不到的幸福。」

他說，敬老愛心卡升級，點數改採一年結算、計程車單趟折抵提高至200元，並擴大至醫療、藥局及農漁會使用；另將依醫師建議補助65歲以上市民施打帶狀疱疹疫苗。普發兩萬元則應向中央爭取，不能混淆為市府支出。

江啟臣主張推動捷運藍線延伸太平、屯區捷運環狀線（紫線），並以AI改善台74線交通；捷運完成前先優化公車路網、班次與準點率，再推動市民免費搭乘。產業方面，將結合實體AI、機器人及無人載具，協助太平、大里製造業升級，讓勞工加薪、青年在地就業。

太平區農會總幹事余文欽出任太平分會長，他表示，後援會不分黨派，江啟臣兼具韌性與意志力，敬老卡及捷運政見也符合地方需求。榮譽會長、前立委江連福也表示，江是難得的優秀人才，太平應大團結，共同打造幸福台中。

立委楊瓊瓔、國民黨台中市黨部主委、市議員蘇柏興和市議員黃佳恬、市議員賴義鍠新坪里長紀進豐等人今都出席活動。楊瓊瓔肯定盧秀燕、江啟臣與台中隊團結合作，成就台中「幸福城市」連霸。黃佳恬表示，捷運應串聯藍、紫、綠線並推進南太平都市計畫，落實20分鐘生活圈。

國民黨台中市長參選人江啟臣搶進何欣純屯區票倉。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣搶進何欣純屯區票倉。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣搶進何欣純屯區票倉。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣搶進何欣純屯區票倉。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣下午為「江啟臣之友會太平分會」成立揭牌。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣下午為「江啟臣之友會太平分會」成立揭牌。圖／江啟臣提供

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