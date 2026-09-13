雲林縣長參選人嘉郡首場廟口開講 許淑華、謝龍介來相挺

雲林縣長參選人張嘉郡首場廟口開講今晚在西螺福興宮廣場登場，尋求連任的南投縣長許淑華及台南縣長參選人的立委謝龍介到場力挺，吸引大批民眾聆聽，許、謝讚許縣長張麗善八年亮眼政績，強調交棒張嘉郡延續政績是雲林首選，全場凍蒜聲不斷，拉高了雲林選情，帶動藍營士氣。

距離選舉約剩兩個多月，雲林縣長參選人張嘉郡為拉抬選情，推出系列廟口開講，首場今晚選在跠過濁水溪第一站的西螺鎮福興宮，象徵守護藍營灘頭堡，包括西螺鎮長參選人蕭德恕、斗六市長參選人黃尤美及多位藍營縣議員參選人，以母雞帶小雞，輪番上台發表政見，為藍營出征打出首戰，聲勢大漲。

謝龍介力推張嘉郡提出「老人健保免費」，他說，4年前競選台南市長即提出「老人健保免費」，促使後來台南落實健保免費，每月補貼826元，一年省下9912元，直接減輕青年上班族經濟壓力，張嘉郡推出這項政策是雲林之福。

許淑華除推崇張麗善亮眼政績，也開心交棒後繼有人，張嘉郡是最佳人選，她並以雲林和南投農業，強調近年關稅問題，選出好縣長最重要，所以大家一定要團結，為雲林打出一場漂亮勝仗，讓張嘉郡延續好政策，謀求最好福利，讓兩縣縣政共同成長。

張麗善以八年來嘸眠嘸日的努力過程，不論重大建設、教育文化、運動賽事、公益福利、農業產值、科技產業都有良好評比，得獎無數，強調未來張嘉郡交棒一定可好上更好，期待大家用支持她的心情全力支持張嘉郡。

張嘉郡提出0到6歲，一年一萬二育兒津貼、65歲以上免繳健保費、敬老卡靈活使用在農會、在藥局等，讓長者在地安養、在宅醫療，並以「WOW」超越想像、雲林更好的競選主軸，讓未來走進雲林的人都不禁地「哇」一聲，看見不一樣的雲林，讓雲林走向世界。

她說，她有滿滿的動力、滿滿的活力跟信心，帶領雲林縣更上一層樓，在良好的基礎之上向上堆疊，讓雲林縣成為台灣閃閃發亮的一顆鑽石，相信打造農、工、商、高科技並進的雲林不是夢，她有絕對信心可以彎道超車，需要大家用選票相挺，讓她順利接棒，雲林更好。

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，並致贈吉祥物，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影