快訊

川習會北京恐再得分 史丹佛學者：這3目標得逞…台海局勢非常危險

深山失聯4天高雄男陷爛泥！全身動不了只剩頭露出 滴水未進奇蹟獲救

鍾東錦競總成立藍白合 柯文哲宣布民眾黨支持鍾

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣長參選人嘉郡首場廟口開講 許淑華、謝龍介來相挺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡首場廟口開講今晚在西螺福興宮廣場登場，尋求連任的南投縣長許淑華及台南縣長參選人的立委謝龍介到場力挺，吸引大批民眾聆聽，許、謝讚許縣長張麗善八年亮眼政績，強調交棒張嘉郡延續政績是雲林首選，全場凍蒜聲不斷，拉高了雲林選情，帶動藍營士氣。

2026九合一選舉

距離選舉約剩兩個多月，雲林縣長參選人張嘉郡為拉抬選情，推出系列廟口開講，首場今晚選在跠過濁水溪第一站的西螺鎮福興宮，象徵守護藍營灘頭堡，包括西螺鎮長參選人蕭德恕、斗六市長參選人黃尤美及多位藍營縣議員參選人，以母雞帶小雞，輪番上台發表政見，為藍營出征打出首戰，聲勢大漲。

謝龍介力推張嘉郡提出「老人健保免費」，他說，4年前競選台南市長即提出「老人健保免費」，促使後來台南落實健保免費，每月補貼826元，一年省下9912元，直接減輕青年上班族經濟壓力，張嘉郡推出這項政策是雲林之福。

許淑華除推崇張麗善亮眼政績，也開心交棒後繼有人，張嘉郡是最佳人選，她並以雲林和南投農業，強調近年關稅問題，選出好縣長最重要，所以大家一定要團結，為雲林打出一場漂亮勝仗，讓張嘉郡延續好政策，謀求最好福利，讓兩縣縣政共同成長。

張麗善以八年來嘸眠嘸日的努力過程，不論重大建設、教育文化、運動賽事、公益福利、農業產值、科技產業都有良好評比，得獎無數，強調未來張嘉郡交棒一定可好上更好，期待大家用支持她的心情全力支持張嘉郡。

張嘉郡提出0到6歲，一年一萬二育兒津貼、65歲以上免繳健保費、敬老卡靈活使用在農會、在藥局等，讓長者在地安養、在宅醫療，並以「WOW」超越想像、雲林更好的競選主軸，讓未來走進雲林的人都不禁地「哇」一聲，看見不一樣的雲林，讓雲林走向世界。

她說，她有滿滿的動力、滿滿的活力跟信心，帶領雲林縣更上一層樓，在良好的基礎之上向上堆疊，讓雲林縣成為台灣閃閃發亮的一顆鑽石，相信打造農、工、商、高科技並進的雲林不是夢，她有絕對信心可以彎道超車，需要大家用選票相挺，讓她順利接棒，雲林更好。

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，並致贈吉祥物，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，並致贈吉祥物，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，全場熱情如火，拉抬不小聲勢。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，並向太平媽祖上香祈福。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今晚在西螺福興宮前廣場舉辦第一場廟口開講，許淑華和謝龍介來相挺，並向太平媽祖上香祈福。記者蔡維斌／攝影

謝龍介 許淑華 雲林 2026九合一選舉 張嘉郡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東市綠拚翻轉、3任縣長力挺 斗六市「3姝爭霸」藍陷分裂

台中對壘…賴清德輔選何欣純 林豐喜力挺江啟臣

角逐南二都市長 藍綠參選人齊攻陸戰、搶基層票

誰最會帶隊？31位縣市長MBTI揭密 李四川、蘇巧慧人格差很大

相關新聞

2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害

參選新北市長的立委蘇巧慧今在社群，發布與賴清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文自拍合照，表示3人走訪萬里龜吼漁港，賴總統以萬里子弟身分招待蔡英文、蘇巧慧品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊加油打氣。

獨／公道伯王金平破例為柯志恩掌兵符 麾下兩大將現身

立法院前院長王金平從政50年，素有「公道伯」稱號，縱橫政壇半世紀，也贏得不分黨派後輩敬重。王金平今天破例接下國民黨市長參選人柯志恩的競選總部主委一職，未來將由白派大將、全國農會理事長蕭漢俊擔綱總幹事，前議長莊啟旺出任總指揮，整合縣區與市區，打造「鐵三角」陣容。

6連任郭清華交棒女兒郭品辰 陳亭妃力挺「自己23歲從政深知二代辛苦」

台南市長參選人陳亭妃與安南區市議員參選人郭品辰今成立聯合競選服務處，郭品辰接棒父親郭清華，陳亭妃表示，自己也是政治二代，而且23歲就從政，深深體會付出的時間與心力要比別人多，因為必須做出自己的特色，勉勵郭品辰這是上天賦予的責任與任務，這也是人生功課。

「已經開始起風了」邱建富競總成立聲勢旺 喊最有資格接棒王惠美

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，地方社團與跨黨派不同陣營都有人到場力挺，對於彰化縣長王惠美日前喊出彰化縣的建設必須一棒接一棒，邱建富指出，自己是所有縣長參選人中最具有行政經驗的人，最有資格接好這一棒，而且不會掉棒。

卓榮泰路上見林國漳大招牌1萬2000「點」挨酸：大看板狂炸「點」很小

行政院長卓榮泰參訪宜蘭長照機構，路上看到大招牌寫林國漳65歲智慧敬老卡1萬2000塊，吳宗憲競辦表示，卓院長蒞臨宜蘭，親眼見證由民進黨一手打造的「奇景」，看到自家參選人如此鋪張設看板，作何感想？卓致詞時提1萬2000塊，其實政見是1萬2000「點」，看板上的「點」小到很多人看不清，誤以為1萬2000元，卓院長也是因為這樣吧？

影／與謝龍介揭牌成立藍白聯合服務中心 黃國昌：台南若翻、台灣就贏

國民黨台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立揭牌，黃國昌致詞表示，台南的鄉親，給了民進黨最大的支持，但是民進黨為了這些綠友友，他們能夠吃銅吃鐵，竟然可以踐踏台南人權益到這樣子的程度；他個人認為，「台南若翻，台灣就贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。