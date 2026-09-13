李四川跑土城、三重同鄉會 祖孫三代理事長同台力挺

國民黨新北市長參選人李四川今天先後出席土城區、三重區彰化同鄉會會員大會，持續經營地方社團及中南部移居族群。李四川表示，自己同樣是從南部北上打拚，能體會異鄉遊子的心情，未來若當選市長，將持續推動交通、民生及產業建設，打造安居樂業環境，照顧在新北落地生根的市民。

李四川上午在世界彰化同鄉總會總會長洪靜姿、新北市土城區彰化同鄉會理事長陳進宏陪同下，逐一向與會鄉親致意。競辦表示，現場不少民眾高喊「凍蒜」，台上台下也一起合唱「我的心裡只有你沒有他」，並打趣稱「心裡只有李四川」，現場氣氛熱絡。

李四川致詞時表示，自己出身屏東小琉球，年輕時也離開家鄉到北部打拚，和許多彰化鄉親有相似經歷。他說，不論來自哪個縣市，只要在新北落地生根，就是新北的一分子，未來將持續推動交通、民生及產業建設。

談到土城發展，李四川表示，未來將延續過去推動土城醫院的經驗，進一步擴充土城醫療園區量能，建構高齡醫療照護中心，整合醫療、長照及社福服務。

他也重申敬老政策，規畫將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，未來可望擴大至四大超商、藥局等通路使用，並延續新北市長侯友宜規畫，推動「新北巨蛋城」，帶動溪南地區發展。新北市議員林金結、黃永昌、洪佳君等人也到場。

李四川隨後前往三重區彰化同鄉會會員大會，現任理事長陳美璇與祖父、創會理事長陳武雄，以及父親、前理事長陳炯銘一同站上舞台。競辦表示，三代同台力挺李四川，並帶領現場高喊「凍蒜」。

針對三重交通及地方建設，李四川表示，未來若擔任市長，將推動「大漢溪捷運縱貫線」、「蘆社大橋」等建設，改善三重、蘆洲一帶交通；也會與台北市共同規畫大稻埕煙火節，讓新北市民可從三重河岸就近觀賞煙火。

李四川出席三重區彰化同鄉會會員大會，獲得全場鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

李四川出席土城區彰化同鄉會會員大會，受到滿場鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供