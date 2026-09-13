卓榮泰路上見林國漳大招牌1萬2000「點」挨酸：大看板狂炸「點」很小

行政院長卓榮泰參訪宜蘭長照機構，路上看到大招牌寫林國漳65歲智慧敬老卡1萬2000塊，吳宗憲競辦表示，卓院長蒞臨宜蘭，親眼見證由民進黨一手打造的「奇景」，看到自家參選人如此鋪張設看板，作何感想？卓致詞時提1萬2000塊，其實政見是1萬2000「點」，看板上的「點」小到很多人看不清，誤以為1萬2000元，卓院長也是因為這樣吧？

縣長參選人林國漳今天穿行政院政務顧問背心陪同卓榮泰參訪，卓說，來宜蘭路上看到很大招牌，寫林國漳65歲智慧敬老卡一年1萬2000塊，林國漳有機會遇到蔣市長時，要湊近他的耳朵跟他講句話，因為沈伯洋湊到他的耳朵是跟他講說，兒虐的事情你要解決，林國漳律師應該說「我們宜蘭一年1萬2000，台北480啦」，現在600。

對此，吳宗憲競辦指出，卓院長這次到宜蘭輔選，想必一路上印象最深刻是鋪天蓋地「林國漳看板」，林國漳近期遭網友踢爆是狂設看板的「宜蘭看板王」，甚至被封「宜蘭林俊憲」，數百面看板破壞美麗平原景觀。卓院長親眼見證了這個由民進黨一手打造的「奇景」，是否林國漳的看板數量多到連卓院長到宜蘭都有感覺？

吳宗憲競辦質疑，卓致詞時提到1萬2000「塊」，其實林國漳的政見是1萬2000「點」；但林顧問看板上的這個「點」小到很多人看不清楚，是否有意讓人誤以為是1萬2000元？卓院長可能也是因此才說成1萬2000塊吧？

競辦強調，當初在野立委全力推動修改《財劃法》、爭取每年為宜蘭增加128億元財源時，卓榮泰院長全力阻擋反對，林國漳也跟著中央反對！現在到了選舉，林顧問為了開出各種龐大社福支票，又回過頭來想蹭《財劃法》撥給宜蘭的128億財源。這種「立場光速轉彎、雙標無下限」的投機作風，暴露民進黨只顧黨意、騙選票不擇手段。

卓榮泰參訪宜蘭長照機構，路上看到大招牌寫林國漳65歲智慧敬老卡1萬2000塊。吳宗憲競辦表示，林國漳的看板數量多到讓卓院長親眼見證「奇景」；致詞時提到1萬2000塊，其實政見是1萬2000「點」，看板上的「點」小到很多人看不清，誤以為1萬2000元。記者戴永華／攝影