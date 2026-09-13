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鍾東錦競總成立藍白合 柯文哲宣布民眾黨支持鍾

鍾東錦競總成立藍白合 柯文哲宣布民眾黨支持鍾

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天成立競選總部，展現藍白合氣勢與地方實力。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天成立競選總部，展現藍白合氣勢與地方實力。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天成立競選總部，民眾黨創黨主席柯文哲曝敬佩鍾東錦愛與包容，及讓鄉親有安定感及幸福感，宣布「台灣民眾黨在這次選舉支持鍾東錦」，隨後上台的國民黨主席鄭麗文也呼應柯的說法，認為鍾勝選連任，把政治文化擴展出去，不僅是對苗栗好，更是對台灣好。

2026九合一選舉

鍾東錦今天成立競總，湧進大批支持群眾，縣議會36席議員到了22席，18鄉鎮市長也有11人參加，柯文哲、鄭麗文先後到場，柯、鄭兩人在台下未互動，也沒有同台，柯文哲致詞後隨即離開，鄭麗文為鍾東錦授戰旗，柯文哲在台上宣布「台灣民眾黨在這次選舉支持鍾東錦」。

柯文哲舉大罷免期間為例，表示苗栗沒有被捲入，因為鍾東錦沒有與主張大罷免的人對抗，反而是要大家不要去攻擊，仇恨一直是動員最有力的工具，但是愛跟包容更有效，鍾做到一般政治人物做不到的包容及愛，這一點讓他最佩服的地方；此外，政治的對象是人民，而不是政治型態，政治要帶給人民安定、快樂、有希望的感覺，這一點也是他佩服鍾東錦的地方。

「台灣民眾黨在這次選舉支持鍾東錦」！柯文哲在台上宣布，陪同上台的民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶及新竹縣竹北市長參選人邱臣遠等人，及台下群眾響起如雷掌聲，柯文哲表示，支持鍾東錦不僅是為苗栗好，為了台灣將來可以更好，希望這種包容與愛的力量可以在台灣生根、擴展，可以走出苗栗縣。

鄭麗文呼應柯文哲的說法，強調鍾東錦4年前風雨之中當選，4年來感恩縣民給機會，分秒都在拚縣政，面對建設、挑戰及難題，展現巨大的包容力，及解決問題的執行力，所以苗栗成為5星級縣市，鍾還喊出年底選舉竹竹苗連線，打造台灣大矽谷，成為台灣下一個40年經濟發展的引擎火車頭，鍾的連任政見「苗栗崛起」，就是台灣未來崛起。

賴清德總統昨天為民進黨苗栗縣長參選人陳品安站台表示，明年多給苗栗20幾億元，鍾東錦強調，這不是誰給的，而是苗栗鄉親一起打拚出來的，沒有前縣長劉政鴻、徐耀昌開闢的竹南、銅鑼科學園區，及招商引資，就沒有這20幾億元，當然還有立委陳超明、邱鎮軍努力財劃法修法，增加苗栗稅收及分配款，其實十年來苗栗上繳的還回來，才占38.1%，苗栗不會愧對台灣，苗栗是貢獻的。

苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天成立競選總部，國民黨主席鄭麗文則為鍾東錦授戰旗。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦競選連任，今天成立競選總部，國民黨主席鄭麗文則為鍾東錦授戰旗。記者范榮達／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲力挺苗栗縣長鍾東錦，今天晚上宣布「台灣民眾黨在這次選舉支持鍾東錦」。記者范榮達／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲力挺苗栗縣長鍾東錦，今天晚上宣布「台灣民眾黨在這次選舉支持鍾東錦」。記者范榮達／攝影

鍾東錦 柯文哲 民眾黨 2026九合一選舉

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