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「已經開始起風了」邱建富競總成立聲勢旺 喊最有資格接棒王惠美

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，在各個鄉鎮市後援會幹部陪同下一同大進場到競選總部活動會場。記者林敬家／攝影
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，在各個鄉鎮市後援會幹部陪同下一同大進場到競選總部活動會場。記者林敬家／攝影

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，地方社團與跨黨派不同陣營都有人到場力挺，對於彰化縣長王惠美日前喊出彰化縣的建設必須一棒接一棒，邱建富指出，自己是所有縣長參選人中最具有行政經驗的人，最有資格接好這一棒，而且不會掉棒。

2026九合一選舉

邱建富傍晚在各個鄉鎮市後援會幹部陪同下一同大進場到競選總部活動會場，他表示，今天現場超過5000名鄉親到場，是責任也是期待。「這次選舉，請大家不要只看政黨」，他強調，要超越藍綠，選擇真正做過行政、知道怎麼治理彰化的人。

今天包括埤頭鄉民代表會副主席陳國雄、埔鹽鄉民代表會主席施春貴、彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁等人，還有彰化市數名里長到場支持，有里長指出，邱建富過去擔任市長，大家認識他，許多人願意相挺。

邱建富說，今天彰化市來了超過55個里長，代表會也超過15名代表參加，表示過去不分藍綠所付出受到肯定，綠人士的支持，肯定他過去做事明是非，無論哪個政黨都會支持。

邱建富提到，卸任彰化市長及民進黨彰化縣黨部主任後，沒有任何身分，但12年來沒有停止走訪，雖然走到哪裡都可能被人汙辱及糟蹋，但他都忍下來了，因為他認為，總有一天他的機會一定會到來。

他說，彰化縣的擘畫他準備12年，26鄉鎮市每個地方需求他都有規劃，未來彰化要擺脫少子化和人口外移問題，藍綠白都相挺他，民眾黨前主席柯文哲日前受訪時直指「國民黨在彰化大勢已去」，邱建富認為，表示他本身越來越有機會，循序漸進獲得各方支持。

「我已聞到那種味道了！」邱建富表示，他在競總成立大會的大進場時，有支持者告訴他，現在氛圍很像2009年他參選彰化市長，一開始大家都說他選不上，結果3個月後，多數人都覺得他有機會勝選，「已經開始起風了」，對選情有信心。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，地方社團與跨黨派不同陣營都有人到場力挺。記者林敬家／攝影
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，地方社團與跨黨派不同陣營都有人到場力挺。記者林敬家／攝影

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，自認是所有縣長參選人中最具有行政經驗的人，最有資格接棒王惠美的人遠。記者林敬家／攝影
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天下午在彰化市舉辦競選總部成立大會，自認是所有縣長參選人中最具有行政經驗的人，最有資格接棒王惠美的人遠。記者林敬家／攝影

王惠美 邱建富 彰化 2026九合一選舉

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