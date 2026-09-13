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獨／公道伯王金平破例為柯志恩掌兵符 麾下兩大將現身

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獨／公道伯王金平破例為柯志恩掌兵符 麾下兩大將現身

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院前院長王金平出任柯志恩競選總部主委，蕭漢俊（右）擔任總幹事，莊啟旺（左）則為總指揮。記者徐白櫻／攝影
立法院前院長王金平出任柯志恩競選總部主委，蕭漢俊（右）擔任總幹事，莊啟旺（左）則為總指揮。記者徐白櫻／攝影

立法院前院長王金平從政50年，素有「公道伯」稱號，縱橫政壇半世紀，也贏得不分黨派後輩敬重。王金平今天破例接下國民黨市長參選人柯志恩的競選總部主委一職，未來將由白派大將、全國農會理事長蕭漢俊擔綱總幹事，前議長莊啟旺出任總指揮，整合縣區與市區，打造「鐵三角」陣容。

2026九合一選舉

王金平今年85歲，曾擔任立法院長17年，去年底舉辦感恩餐會，藍綠政壇人士2千多人到場祝賀。王金平8年前為韓國瑜發起「三山造勢」活動，成功締造「韓流」傳奇。他今天坦言，從政以來只當過兩次總統候選人的競選總部主委，親自為選舉操盤，其他候選人全部是榮譽職。

2018年韓國瑜參選高雄市長，未設競選總部、主任委員及競選總幹事。2022年柯志恩初次參選，王金平是榮譽主委，競選總部主委由高雄市前副市長葉匡時擔任，時任立委吳怡玎接任總幹事。

黨內透露，王金平接下競總主委職務，總幹事將由全台農會龍頭、全國農會理事長蕭漢俊出任，前議長莊啟旺擔任總指揮。蕭、莊兩人在4年前皆曾擔任執行總幹事，9月19日的鳳山大造勢將會是競選團隊的初次考驗。

蕭漢俊歷任高雄縣、市農會總幹事及理事長等職務，深耕農會系統數十年，並與雲林張家結盟，去年才從高雄市農會理事長升任全國農會理事長，影響力橫跨地方派系及農民組織。莊啟旺則是基層里長出身，曾任縣市合併前第七屆高雄市議會議長、國民黨高雄市黨部主委，熟稔原市區選務。

王金平 柯志恩 韓國瑜 2026九合一選舉

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