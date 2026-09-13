2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害
參選新北市長的立委蘇巧慧今在社群，發布與賴清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文自拍合照，表示3人走訪萬里龜吼漁港，賴總統以萬里子弟身分招待蔡英文、蘇巧慧品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊加油打氣。
蘇巧慧今天公布與賴、蔡同時造訪龜吼的資訊，表示許多民眾看到兩名總統出現，趕緊拿出手機拍照留念，有人大喊「總統好」，有人說「小英我愛你」，也有市民緊握蘇巧慧雙手說「這次一定會贏」。萬里漁澳順天宮主委陳國龍和廟方幹部，也熱情迎接兩位總統，現場氣氛相當熱烈。
賴清德肯定蘇巧慧針對新北市提出非常完整的規畫和願景，29個行政區都提出具體藍圖。蘇多次參與萬里、金山大小事，日前還帶新北市議員參選人們到萬里磺港，實地了解全球僅有的「蹦火仔」百年傳統漁法，從交通建設到文化傳承，指「新北市的大小事，蘇巧慧真的都放在心上。」
蔡英文16年前參選新北市首任市長，拜給國民黨提名的朱立倫。蔡說，擔任蘇巧慧競選總部的主任委員，看見蘇巧慧不僅深入新北29區大街小巷，提出照顧不分族群、不分世代市民朋友的福利政見，更可以細數每一位新北市議員候選人的成績和政見，「蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害」，呼籲新北市民支持蘇巧慧，迎接新北新時代。
蘇巧慧與兩位總統遊北海岸，也邀全台各地民眾一起來到萬里，欣賞美景、品嘗美食，希望北海岸的美被更多人看見。當天蘇巧慧準備長期經營的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，推出的實體小玩偶「水獺玩偶」，送給賴總統和蔡英文，除了邀請「阿德叔叔」再次來頻道客串，也希望「小英阿姨」可以來說故事給小朋友聽，期待未來兩人可以在空中和「大小水獺」粉絲們相見。
蘇巧慧也準備由辦公室年輕設計夥伴操刀，在競選總部成立大會上推出即轟動的募款小物「與Chiao同行短袖帽T」、「新北新風帽」等超人氣物品，送給競選總部主委蔡英文和賴總統。
賴清德總統一拿到帽子立刻試戴，直呼「材質很好」，蔡英文也盛讚短袖帽T「設計非常好看」，推薦給所有支持蘇巧慧的好朋友，一起穿上小物，成為新北隊的一員，帶領新北市迎接新時代。
蘇巧慧表示，新北的北海岸有豐富的山海資源，因此她提出「新皇冠計畫」，針對沿海28座漁港進行總體檢，提升漁港基礎建設與交通動線，期盼打造「出海人安心捕魚，觀光客開心觀光」的漁港體驗經濟。她也將打造「全運具友善」的交通環境，設置「智慧駐車間」，提供自行車旅客更完善的休憩空間。
蘇巧慧也在與當地青創團隊面對面交流討論後，提出將針對北海岸多個成熟發展的觀光景點，打造更完整的公車路網，串連北海岸的觀光廊道。她也將持續推動台62線延伸萬里金山計畫，提升在地居民的通勤品質，希望外地人不論是騎車、開車、甚至步行，都能來北海岸享受便利、舒適的旅遊體驗。
蘇巧慧說，近年在中央和地方的齊心協力之下，北海岸真的持續進步，日前賴清德總統也親自宣布，將加碼1.1億元建設台大醫院金山分院，未來她除了持續推動北海岸的交通和醫療環境，配合淡江大橋通車後，也將完整規劃從淡水、八里延伸至萬里、金山、貢寮的觀光路網，串連北海岸的山海資源，打造新北獨一無二的旅遊品牌。
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