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2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害

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2010參選新北市長敗給朱立倫 蔡英文：蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供

參選新北市長的立委蘇巧慧今在社群，發布與賴清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文自拍合照，表示3人走訪萬里龜吼漁港，賴總統以萬里子弟身分招待蔡英文、蘇巧慧品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊加油打氣。

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蘇巧慧今天公布與賴、蔡同時造訪龜吼的資訊，表示許多民眾看到兩名總統出現，趕緊拿出手機拍照留念，有人大喊「總統好」，有人說「小英我愛你」，也有市民緊握蘇巧慧雙手說「這次一定會贏」。萬里漁澳順天宮主委陳國龍和廟方幹部，也熱情迎接兩位總統，現場氣氛相當熱烈。

賴清德肯定蘇巧慧針對新北市提出非常完整的規畫和願景，29個行政區都提出具體藍圖。蘇多次參與萬里、金山大小事，日前還帶新北市議員參選人們到萬里磺港，實地了解全球僅有的「蹦火仔」百年傳統漁法，從交通建設到文化傳承，指「新北市的大小事，蘇巧慧真的都放在心上。」

蔡英文16年前參選新北市首任市長，拜給國民黨提名的朱立倫。蔡說，擔任蘇巧慧競選總部的主任委員，看見蘇巧慧不僅深入新北29區大街小巷，提出照顧不分族群、不分世代市民朋友的福利政見，更可以細數每一位新北市議員候選人的成績和政見，「蘇巧慧比16年前的蔡英文更厲害」，呼籲新北市民支持蘇巧慧，迎接新北新時代。

蘇巧慧與兩位總統遊北海岸，也邀全台各地民眾一起來到萬里，欣賞美景、品嘗美食，希望北海岸的美被更多人看見。當天蘇巧慧準備長期經營的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，推出的實體小玩偶「水獺玩偶」，送給賴總統和蔡英文，除了邀請「阿德叔叔」再次來頻道客串，也希望「小英阿姨」可以來說故事給小朋友聽，期待未來兩人可以在空中和「大小水獺」粉絲們相見。

蘇巧慧也準備由辦公室年輕設計夥伴操刀，在競選總部成立大會上推出即轟動的募款小物「與Chiao同行短袖帽T」、「新北新風帽」等超人氣物品，送給競選總部主委蔡英文和賴總統。

賴清德總統一拿到帽子立刻試戴，直呼「材質很好」，蔡英文也盛讚短袖帽T「設計非常好看」，推薦給所有支持蘇巧慧的好朋友，一起穿上小物，成為新北隊的一員，帶領新北市迎接新時代。

蘇巧慧表示，新北的北海岸有豐富的山海資源，因此她提出「新皇冠計畫」，針對沿海28座漁港進行總體檢，提升漁港基礎建設與交通動線，期盼打造「出海人安心捕魚，觀光客開心觀光」的漁港體驗經濟。她也將打造「全運具友善」的交通環境，設置「智慧駐車間」，提供自行車旅客更完善的休憩空間。

蘇巧慧也在與當地青創團隊面對面交流討論後，提出將針對北海岸多個成熟發展的觀光景點，打造更完整的公車路網，串連北海岸的觀光廊道。她也將持續推動台62線延伸萬里金山計畫，提升在地居民的通勤品質，希望外地人不論是騎車、開車、甚至步行，都能來北海岸享受便利、舒適的旅遊體驗。

蘇巧慧說，近年在中央和地方的齊心協力之下，北海岸真的持續進步，日前賴清德總統也親自宣布，將加碼1.1億元建設台大醫院金山分院，未來她除了持續推動北海岸的交通和醫療環境，配合淡江大橋通車後，也將完整規劃從淡水、八里延伸至萬里、金山、貢寮的觀光路網，串連北海岸的山海資源，打造新北獨一無二的旅遊品牌。

新北市長參選人、立委蘇巧慧贈送競選小物給邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧贈送競選小物給邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市長參選人、立委蘇巧慧今在社群，發布與賴清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文的自拍合照。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧今在社群，發布與賴清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文的自拍合照。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供

賴清德總統以萬里子弟身分招待前總統蔡英文、新北市長參選人蘇巧慧等人品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊加油打氣。圖／蘇巧慧辦公室提供
賴清德總統以萬里子弟身分招待前總統蔡英文、新北市長參選人蘇巧慧等人品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊加油打氣。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧邀清德總統及擔任競選辦公室主委的前總統蔡英文走訪龜吼，受到在地民眾及遊客歡迎。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市長參選人、立委蘇巧慧致贈podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，推出的實體小玩偶「水獺玩偶」給賴清德總統及前總統蔡英文。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市長參選人、立委蘇巧慧致贈podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，推出的實體小玩偶「水獺玩偶」給賴清德總統及前總統蔡英文。圖／蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧 蔡英文 朱立倫 2026九合一選舉

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