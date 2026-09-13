影／與謝龍介揭牌成立藍白聯合服務中心 黃國昌：台南若翻、台灣就贏

國民黨台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立揭牌，黃國昌致詞表示，台南的鄉親，給了民進黨最大的支持，但是民進黨為了這些綠友友，他們能夠吃銅吃鐵，竟然可以踐踏台南人權益到這樣子的程度；他個人認為，「台南若翻，台灣就贏」。

謝龍介今天下午2時30分在南區新興路競選總部成立藍白聯合服務中心並揭牌，黃國昌到場支持並致詞則表示，加入台灣民眾黨以前，最痛恨就是黑金、貪腐；那時，民進黨政府推動錯誤的能源政策，在台南這邊，破壞了非常多的良田，破壞了非常多養殖戶所使用的養殖池。

黃國昌說，我率領自己的團隊，在台南這邊調查光電貪腐的弊案，從北門到七股，從力暘到聯合再生到雲豹，一件又一件的弊案調查；那時是謝龍介在台南頂住所有的壓力，為台南的鄉親，為台南的農田，為台南的好山好水站出來大聲疾呼，讓我看到謝龍介是一個真正有氣魄、有膽識、有正義感的的人。

黃國昌指出，當民進黨擺爛的時候，我們在野黨要努力撐起這個國家，我們都清楚地認識到，當民進黨搞毀憲亂政、違法濫權、當民進黨要搞爛台灣、我們所有台灣人所珍惜的好山好水好土地的時候，我們必須要團結。

黃國昌認為，團結不是為了任何個人政黨的利益，是為了台灣、為了這片土地、為了我們共同的未來；這次2026年的選舉，台南的確不好打，民進黨長期執政33年，拜託所有台南的鄉親，如果大家不想再吃爐渣米、不想喝光電水，要把這一塊好山好水好土地還給台南鄉親，懇請給謝龍介一個機會。

黃國昌跟所有台南的鄉親保證，謝龍介如果當上台南市長，做不好，黃國昌一定第一個跳出來痛罵他，但是給台南一個改變的機會；這次選舉，他個人的看法是：台南若翻，台灣就贏！台南若翻，台灣就贏。

謝龍介致詞則說，當一個有權力的人把司法當成武器的時候，就不再分敵我，不符合他的利益，不跟他的利益站在在一起的，都是他的敵人。如果我們不站出來講話，將來有一天，司法武器針對你的時候，也沒有人會幫你講話；官商勾結一形成，如果我們沒有那個勇氣站出來，它就會陸續擴大版圖。

謝龍介指出，連社會局一個女約用人員，在一年之內，竟然可以造假領補助款領走5千萬，檢察官今年1月將她跟醫療業者提起公訴；還有過去的經發局長陳凱凌，有這樣的官商勾結，如果我們藍白再不團結，那我們更沒有辦法團結更多有正義感的人民。

謝龍介表示，今天成立藍白合作的聯合服務中心，是要用蘇南成前市長「馬上辦」的精神，為人民服務；之後所有藍白議員參選人收到陳情案件，就要馬上辦、馬上會勘、馬上處理，不只藍白等在野大聯盟要團結，將來的市政府團隊也是藍白共治，為人民、台南市民拼命幹四年。

黃國昌說，這次選舉，他個人的看法是：台南若翻，台灣就贏！台南若翻，台灣就贏。記者袁志豪／攝影

黃國昌跟所有台南的鄉親保證，謝龍介如果當上台南市長，做不好，黃國昌一定第一個跳出來痛罵他，但是給台南一個改變的機會。記者袁志豪／攝影

謝龍介今天下午2時30分在南區新興路競選總部成立藍白聯合服務中心並揭牌，黃國昌到場支持。記者袁志豪／攝影

謝龍介表示，今天成立藍白合作的聯合服務中心，之後所有藍白議員參選人收到陳情案件，就要馬上辦、馬上會勘、馬上處理。記者袁志豪／攝影

謝龍介表示，今天成立藍白合作的聯合服務中心，之後所有藍白議員參選人收到陳情案件，就要馬上辦、馬上會勘、馬上處理。記者袁志豪／攝影

黃國昌跟所有台南的鄉親保證，謝龍介如果當上台南市長，做不好，黃國昌一定第一個跳出來痛罵他，但是給台南一個改變的機會。記者袁志豪／攝影

謝龍介今天下午2時30分在南區新興路競選總部成立藍白聯合服務中心並揭牌，黃國昌到場支持。記者袁志豪／攝影

黃國昌說，這次選舉，他個人的看法是：台南若翻，台灣就贏！台南若翻，台灣就贏。記者袁志豪／攝影