何欣純海線競總成立 強調未來市長精神要「緊緊緊」

民進黨台中市長參選人何欣純今天成立海線競選總部，她統整至今為止的重要政見，包含五大軌道建設、三大公路建設、六心社會福利等等，強調自己是個個性急躁的人，走路很快，做事也很快，台中未來市長的精神，就是「緊緊緊」，讓台中進步快快快。

何欣純今天在清水區龍天宮舉辦海線競總成立大會，行政院秘書長張惇涵、立院黨團總召蔡其昌、海線多7綠營議員與議員參選人到場。競辦表示，全場湧入超過4000人。

何欣純說，台中不能再等下去，海線發展也不能再等，她嫁到清水超過20年，公婆親戚都在現場，他們都說，海線要改變、海線要進步！何指出，海線建設如鐵路雙軌高架化、捷運藍線、侷限、山海環線以及觀光鐵道等等，每條線都是區域發展的基礎，現任市長不做，她來做。

何欣純強調，她已經準備好了，海線水路具備，可以發展觀光、文化，只要發揮大台中的量能，找到會做事、肯做事、有歷練的人；她可以跟蔡其昌共同打拚，蔡在中央，她在地方，中央地方合作，包含軌道建設、公路建設、台中港和台中機場等等，讓海線大進步、大進擊。

何欣純細數目前提出的政見，包含六心社會福利、普發現金、敬老愛心卡擴大使用、皮蛇疫苗補助、營養午餐免費升級等等。何強調，自己會延續老人健保政策，絕對不像某些人造謠的一樣，自己當選市長會取消老人健保補助；她在神明面前發誓，老人福利只會有增無減。

何欣純說，身為海線媳婦，她有一顆要緊的心，因為她希望真正為大家做事，真正為海線的發展拚命；她的個性很急躁，吃東西很快，走路很快，做事也很快，「緊緊緊」就是台中未來市長的精神，讓海線的進步「緊緊緊」，也讓大台中的進步「緊緊緊」。