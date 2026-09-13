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嘆中捷藍線尚未動工 蔡其昌：鄉親說「要是你當選市長就好了」

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中即時報導
蔡其昌（左四）感嘆，中捷藍線到今天還沒動工，現在很多長輩看到他，都會抱怨，「你當初要是選上，第一任就會讓捷運藍線延伸到沙鹿梧棲了」。記者游振昇／攝影
蔡其昌（左四）感嘆，中捷藍線到今天還沒動工，現在很多長輩看到他，都會抱怨，「你當初要是選上，第一任就會讓捷運藍線延伸到沙鹿梧棲了」。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純成立海線競選總部，立院黨團總召蔡其昌是她的競總主委，又是海線出身，到場大力相挺。蔡感嘆，中捷藍線到今天還沒動工，現在很多長輩看到他，都會抱怨，「你當初要是選上，第一任就會讓捷運藍線延伸到沙鹿梧棲了」。

2026九合一選舉

蔡其昌表示，今天副總統蕭美琴本來要來，但她為了突破中國大陸的封鎖，臨時前往義大利，台灣人為了國家尊嚴和未來，多麼的辛苦，得想盡辦法走向世界，才能向全世界傳達堅守自由民主的意志，讓對岸不敢隨便欺負我們、對我們動武，因為我們在全世界有很多朋友。

蔡其昌回憶，4年前他也站在這裡拜託大家，希望選出1個海線的市長，4年過去了，自己當初沒選上，現在很多鄉親長輩跟他抱怨，如果當初選上市長，第一任就會讓藍線動工，讓捷運沿著台灣大道開到沙鹿梧棲了；結果盧秀燕連任到現在，藍線依舊沒有動工。

蔡其昌說，藍線原本路線規畫不打算到清水，他公開向交通部表態，若不延伸到清水，中央乾脆不要補助；當立委就是要在中央努力拚，除了捷運，海線的交通命脈是鐵路，他向中央爭取雙軌化預算，錢已經到位，市府必須負擔另一半，但現在市府不想出錢，又浪費了4年。

蔡其昌表示，很多鄉親問他，為何大安沒有發展？為何台中港沒有地標？這些都不難解決，但是需要市長推動、市府配合，所以現在機會來了，蔡其昌沒辦法完成的遺憾，今年11月28日可以交給何欣純來實現，海線不能再被邊緣化，將海線打造成台中副都心，是大家的期盼。

蔡其昌說，這不是政黨對抗，是台中市民要換掉過去拖延、沒有效率的治理方式，讓有能力、有魄力的人來做，不能給一個政黨8年，還看不到進步的希望；這一票不只是投給民進黨和何欣純，而是為了自己的生活和未來而投。

民進黨台中市長參選人何欣純（左三）成立海線競總，立院黨團總召蔡其昌（左四）等人到場力挺。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（左三）成立海線競總，立院黨團總召蔡其昌（左四）等人到場力挺。記者游振昇／攝影

中捷 藍線 蔡其昌 2026九合一選舉 何欣純 民進黨

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