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6連任郭清華交棒女兒郭品辰 陳亭妃力挺「自己23歲從政深知二代辛苦」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃（左四）與市議員參選人郭品辰（左五）今在安南區聯合競選服務處揭牌。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃（左四）與市議員參選人郭品辰（左五）今在安南區聯合競選服務處揭牌。圖／陳亭妃提供

台南市長參選人陳亭妃與安南區市議員參選人郭品辰今成立聯合競選服務處，郭品辰接棒父親郭清華，陳亭妃表示，自己也是政治二代，而且23歲就從政，深深體會付出的時間與心力要比別人多，因為必須做出自己的特色，勉勵郭品辰這是上天賦予的責任與任務，這也是人生功課。

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陳亭妃表示，今天不只是為郭品辰加油，更是見證「經驗傳承、世代接棒」的重要時刻，自己過去在國會長期為台南爭取建設，從國民運動館、橋梁改建，到排水及水利工程，以及班班有冷氣、國中小操場、營養午餐廚房、禮堂等校園建設，爭取的項目相當多，無法逐一條列，而這些建設經費都是一點一滴累積而來，堅持就是要讓中央資源真正落實台南、落實地方。

郭清華將自己6屆議員的心路歷程一一細數，除了感謝前立委王幸男、賴清德總統、黃偉哲市長，及立委陳亭妃在中央的協助爭取，才能讓中央地方連成一線，台江大道和曾文溪大橋都是大家共同努力所呈現的重要典範。郭清華表示，他會把累積的經驗傳承給品辰，讓她可以用新世代的想法延續對安南的承諾，正是「接棒希望、傳承未來」最具體的展現。

郭品辰表示，安南區人口持續成長，產業、交通與生活環境也快速轉變，是台南未來發展非常重要的一塊拼圖。面對下一階段的城市發展，除了持續推動重大建設，更需要有年輕、有行動力、真正了解地方需求的人，和地方一起打拚。

黃偉哲強調，「台南400年第一女市長」的目標，不只是創造歷史，更重要的是帶著台南繼續向前。一棒接一棒的團隊，把好的政策延續、把正在推動的建設完成，更把市民的期待一項一項實現。

前立法委員王幸男、台南總工會理事長楊振郎、多位在地里長、宮廟主委等地方人士齊聚見證。

陳亭妃表示，未來會與郭品辰攜手，把地方聲音帶進市政，再加上亭妃對安南區的了解，將會把關鍵問題一項一項解套，讓安南區需要的建設一項一項落實。陳亭妃今天連趕3場市議員參選人總部成立及2場親子活動，包含無黨籍，擴大支持群。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左三）與市議員參選人郭品辰（左四）今在安南區聯合競選服務處揭牌。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃（左三）與市議員參選人郭品辰（左四）今在安南區聯合競選服務處揭牌。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左三）與市議員參選人郭品辰（左四）今在安南區聯合競選服務處揭牌。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃（左三）與市議員參選人郭品辰（左四）今在安南區聯合競選服務處揭牌。圖／陳亭妃提供

郭清華 陳亭妃 女兒 2026九合一選舉

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