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徐欣瑩登記時將「竹東鎮」誤植「竹東鄉」挨批 競辦：內部作業疏失

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩在登記當天的手板上將「竹東鎮」誤植為「竹東鄉」。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩在登記當天的手板上將「竹東鎮」誤植為「竹東鄉」。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近期拋出「竹東鎮升格竹東市」政見，縣議員鄭朝鐘、台灣前進新竹縣竹東、五峰區議員參選人林裙靜今日批評，徐欣瑩在登記當天的手板上，竟將「竹東鎮」離譜誤植為「竹東鄉」，痛批「嘴巴喊升格，手板先降格！」連最基本的行政區名稱都能搞錯，不僅凸顯對地方的極度陌生，更讓升格政見淪為最諷刺的政治笑話。

2026九合一選舉

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，經查是內部作業疏失，但徐欣瑩未苛責團隊，而是勉勵未來應改進並更加謹慎，避免造成鄉親們的誤解。

鄭朝鐘直言，不要把責任推給美編，也不要讓「文宣誤植」最後由第一線夥伴承擔。正式登記場合呈現的內容，政治責任應由候選人承擔。竹東人期待升格，但需要的是完整評估、清楚路徑與具體配套，而不是選舉口號。

鄭朝鐘說，新竹縣13鄉鎮市各有需求，真正好的治理，是看見地方差異、讓各地適性發展。我們不求對立，只希望每句承諾都有準備、每項政策都有根據，每個地方都真正被放在心上。

林裙靜無奈指出，這場手板鬧劇凸顯竹東長久以來的政治現實：選舉時才被重視。政治人物為了人口與選票，選前爭相來竹東撒資源、喊愛竹東，但選後交通壅塞、公共運輸不足、校舍老舊等問題依舊無解。竹東人的生活品質究竟提升多少，大家心知肚明，也早已聽膩選舉時才出現的空頭支票。

徐欣瑩 鄭朝鐘 新竹縣 2026九合一選舉 新竹 國民黨

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