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盧秀燕諷賴總統為了2028多次赴台中 何欣純：是盧自己在想2028

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中即時報導
何欣純成立海線競總，現場湧入上千人。記者游振昇／攝影
何欣純成立海線競總，現場湧入上千人。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純昨天成立競選總部，賴清德總統親赴現場。台中市長盧秀燕今天諷，賴總統可能是因為2028的關係，每次來台中只關注她，反而讓民進黨的參選人被邊緣化。何稍晚回擊，是盧市長自己在想2028，到外縣市輔選，把台中市政和市民邊緣化。

2026九合一選舉

盧秀燕今天上午替無黨籍議員參選人徐瑄灃輔選，被問及賴總統昨輔選行程，她表示有人告訴自己，賴總統每次下來都只關注她，是因為2028的關係，但也有人說這會使大家只關注盧，導致民進黨的台中市長、議員參選人被邊緣化，大幅落後。

何欣純今天下午成立海線競總，會前受訪表示，是盧秀燕自己在想2028，最近看到盧頻頻到外縣市輔選，反而忘記自己的市政跟市民，盧應該專心回歸市政，不要讓市政和市民被邊緣化；現在是2026，不是2028。

何欣純（前中）表示，是盧秀燕自己在想2028，到外縣市輔選，把台中市政和市民邊緣化。記者游振昇／攝影
何欣純（前中）表示，是盧秀燕自己在想2028，到外縣市輔選，把台中市政和市民邊緣化。記者游振昇／攝影

盧秀燕 何欣純 台中 2026九合一選舉

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