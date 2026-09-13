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張惇涵酸盧秀燕：捷運1公分沒蓋、垃圾山堆1公里 市府回應了

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中即時報導
行政院秘書長張惇涵批盧市府「防疫守不住、食安沒把關、垃圾清不掉、捷運1公分沒蓋，垃圾卻堆了1公里」，台中欠1個用心的市長。記者陳敬丰／攝影
行政院秘書長張惇涵批盧市府「防疫守不住、食安沒把關、垃圾清不掉、捷運1公分沒蓋，垃圾卻堆了1公里」，台中欠1個用心的市長。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天成立海線總部，副總統蕭美琴本擬出席，還在義大利來不及回國，改由行政院秘書長張惇涵出席。張表示，盧市府防疫守不住、食安沒把關、垃圾清不掉、捷運（藍線）1公分沒蓋，垃圾卻堆了1公里，台中欠的是1個用心的市長。中市府表示，捷運正按進度加速推動，且嚴管食安與環境，成果有目共睹。

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張惇涵說，今天代替蕭美琴來，因為蕭還在義大利發表演講；這幾年在前總統蔡英文、賴清德總統的領導下，台灣走向全世界，但是台中呢？台中原地踏步。張指出，捷運藍線總長24公里，到現在1公分都沒蓋，應該要換人來做台中市長。

張惇涵指出，從蔡總統到賴總統，中央包含統籌分配稅款、一般型補助款、計畫型補助款加起來超過7000億元，但這幾年台中有什麼進步？非洲豬瘟、食安漏洞、垃圾成山；台灣好不容易守住口蹄疫和非洲豬瘟，去年5月被WHO認定為非疫區，但10月就在台中破功，全國損失超過20億元。

張惇涵表示，2024年台中發生西布特羅事件，中市府說要查，現在查去哪？盧秀燕選市長時，說市長換人、空氣換新，現在8年過去，垃圾成山，年年拖延中火燃氣機組，這樣還有辦法空氣換新？

張惇涵批評，盧市府防疫守不住、食安沒把關、垃圾清不掉、捷運1公分沒蓋，垃圾堆了1公里；市府不是靠包裝，不是靠話唬爛，建設也不是靠公關，台中市台灣第二大城市，市民認真打拚，現在欠的就是1個用心的市長，何欣純就是用心的市長。

張惇涵強調，幾個月前立法院在審查無人機法案，何欣純不斷拜託國民黨團通過預算，是因為她心存大台中，願意為了台中的未來，向立法院副院長江啟臣鞠躬；彎下去的是她的腰，挺起來的，則是台中的未來，台中就需要這樣的市長，絕對不能原地踏步，更不能永遠停在「台中將啟程」。

台中市政府表示，捷運藍線過去因中央審查延宕多年，市府在行政院核定後已成立捷運工程局專責推動，目前細部設計與用地取得皆按進度加速進行；針對垃圾與食安等議題，市府強調環保局已嚴加防範揚塵並列管清運陳年廢棄物，食安稽查更向來秉持「查到哪、公布到哪」原則，第一時間攔截風險，絕無怠慢或護航。

市府強調，台中近年空污改善顯著，PM2.5濃度與不良天數均創歷年新低，推動減煤與中火轉型更有目共睹。台中身為全國第二大城市，基層公務人員的努力不應在選舉期間遭政治化抹殺，呼籲中央應給予地方公平且足夠的資源挹注，與市府攜手推動各項重大建設，而非以不實指控打擊團隊士氣。

民進黨台中市長參選人何欣純成立海線競總。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純成立海線競總。記者游振昇／攝影

張惇涵 盧秀燕 垃圾山 2026九合一選舉

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