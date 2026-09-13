李四川深入三鶯跑基層 再提鐵路地下化、大漢溪捷運及巨蛋城

國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌、三峽走訪基層，先出席南鶯里重陽敬老餐會，隨後參加新北市議員黃永昌三峽後援會成立茶會，再度提出「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」、「大漢溪捷運縱貫線」及「新北巨蛋城」等三鶯、溪南地區政見，並強調將透過交通建設與公共服務帶動地方發展。

李四川在南鶯里重陽敬老餐會表示，未來將推動「敬老卡點數悠遊卡化」，讓長者可在超商、超市及藥局等場域使用，提高點數使用彈性。

交通建設方面，李四川重申，將推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，以及「大漢溪捷運縱貫線」，規畫自台北市大稻埕一路串聯三重、新莊、土城、樹林等地，希望進一步改善土樹三鶯交通路網。現場包括新北市議員呂家愷、洪佳君、黃永昌，以及民眾黨議員候選人吳亞倫等人出席。

李四川隨後前往黃永昌三峽後援會成立茶會。競辦表示，現場湧入近400名支持者，不時高喊「凍蒜」，也有民眾上前擁抱、加油；李四川並與多名在地里長一同在台上高唱「愛拚才會贏」。

李四川致詞時表示，過去曾參與三鶯大橋改建、三鶯二橋新建等地方工程，自己從工程及基層公職一路走來，最重要的責任就是解決市民問題，「用實實在在的成績對鄉親負責」。

談到防汛治水，李四川也回憶，過去三峽河發生水患時，自己曾在清晨前往勘災，晚上再查看清淤進度，當時即使滿腳泥巴，仍受到居民熱情招呼。他表示，這段經驗讓他對三峽留下深刻印象。

李四川說，未來若當選市長，除推動大漢溪捷運縱貫線外，也將協助恩主公醫院擴建，並持續強化交通、醫療與公共建設，改善溪南地區生活機能。

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市議員黃永昌三峽後援會成立茶會，受到滿場鄉親熱烈歡迎，握手、合影人潮不斷，現場「凍蒜」聲此起彼落。圖／李四川競辦提供