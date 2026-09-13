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李四川深入三鶯跑基層 再提鐵路地下化、大漢溪捷運及巨蛋城
國民黨新北市長參選人李四川今天前往鶯歌、三峽走訪基層，先出席南鶯里重陽敬老餐會，隨後參加新北市議員黃永昌三峽後援會成立茶會，再度提出「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」、「大漢溪捷運縱貫線」及「新北巨蛋城」等三鶯、溪南地區政見，並強調將透過交通建設與公共服務帶動地方發展。
李四川在南鶯里重陽敬老餐會表示，未來將推動「敬老卡點數悠遊卡化」，讓長者可在超商、超市及藥局等場域使用，提高點數使用彈性。
交通建設方面，李四川重申，將推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，以及「大漢溪捷運縱貫線」，規畫自台北市大稻埕一路串聯三重、新莊、土城、樹林等地，希望進一步改善土樹三鶯交通路網。現場包括新北市議員呂家愷、洪佳君、黃永昌，以及民眾黨議員候選人吳亞倫等人出席。
李四川隨後前往黃永昌三峽後援會成立茶會。競辦表示，現場湧入近400名支持者，不時高喊「凍蒜」，也有民眾上前擁抱、加油；李四川並與多名在地里長一同在台上高唱「愛拚才會贏」。
李四川致詞時表示，過去曾參與三鶯大橋改建、三鶯二橋新建等地方工程，自己從工程及基層公職一路走來，最重要的責任就是解決市民問題，「用實實在在的成績對鄉親負責」。
談到防汛治水，李四川也回憶，過去三峽河發生水患時，自己曾在清晨前往勘災，晚上再查看清淤進度，當時即使滿腳泥巴，仍受到居民熱情招呼。他表示，這段經驗讓他對三峽留下深刻印象。
李四川說，未來若當選市長，除推動大漢溪捷運縱貫線外，也將協助恩主公醫院擴建，並持續強化交通、醫療與公共建設，改善溪南地區生活機能。
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