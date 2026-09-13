何欣純海線競總成立 民進黨海線議員齊聲批盧秀燕8年無建設

民進黨台中市長參選人何欣純今天成立海線競選總部，民進黨7名海線議員、議員參選人接力致詞，都表示過去8年海線沒有建設，鐵路高架化、捷運以及其他交通建設停滯不前，海線人民如同二等公民，呼籲換黨執政，讓海線媳婦何欣純擔任下任市長。

何欣純海線競總今天在清水區龍天宮成立，現場湧入上千人，副總統蕭美琴原受邀出席，因還在義大利出訪無法趕回，由行政院秘書長張惇涵代替出席，此外民進黨立院黨團總召蔡其昌、海線7名議員、議員參選人都到場。

大甲大安外埔議員參選人吳中源表示，甲安埔已經很久沒有重大建設，鐵路高架化10多年沒有發展，未來也沒有捷運要經過，海線被邊緣化、成為二等公民。沙鹿清水梧棲議員參選人陳怡潔說，現任市長盧秀燕8年來資源分配不均，海線不能再被拖累。

龍井烏日大肚議員張家銨指出，大肚龍井要發展，生活圈四號道路計畫至關重要，但盧市府連計畫都不寫，更別說向中央爭取預算。同區議員曾威表示，盧秀燕阻擋中火燃氣機組15個月，還把回饋金畫給市府大水庫，沒有給海線做建設。

大甲大安外埔議員施志昌批評，8年來只看到盧秀燕的總統夢，把台中市政丟一邊，海線人的打拚精神不輸別人，卻在盧市府帶領下落漆，更別說國民黨台中市長參選人江啟臣，只會躲在盧的背後，2個人都只會作秀、用媒體包裝形象。

清水梧棲沙鹿議員王立任表示，他去年擔任議會黨團總召，曾告訴盧秀燕，黨派不同，目標相同，都希望台中愈來愈好，結果去年整年看到市府螺絲掉滿地，大里垃圾山、非洲豬瘟，總共有4個一級單位首長下台，台中需要能讓台中進步的何欣純。

清水梧棲沙鹿議員楊典忠妻子剛去世，他登台時數度哽咽，僅拜託鄉親支持，跪在講台上情緒潰堤。