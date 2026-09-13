童子瑋：基隆最需要優先處理的交通問題 就是國道通勤及市區公車

基隆市長參選人童子瑋今在臉書貼文，分享接受雜誌專訪的心得。童說，希望透過這次參選，讓更多人知道基隆現在面臨的挑戰。對現在的基隆來說，兩個最需要優先處理的交通問題就是國道通勤及市區公車。

基隆市長謝國樑競選連任，今天由國民黨主席鄭麗文陪同到信義市場掃街，爭取民眾支持。童子瑋今天無公開宣傳活動，但在臉書分享接受《遠見雜誌・城市學》專訪的心得。

童子瑋表示，基隆最需要優先處理的交通問題是國道通勤及市區公車，首先因為基隆每天有超過十萬名市民往返雙北，很多人每天都要提早30分鐘、甚至1個小時出門，排隊等客運、塞在國道車陣裡。對很多基隆人來說，通勤不是偶爾的不方便，而是每天都在消耗時間、體力和生活品質。

市區公車部分，班次不穩、司機不足、車體老舊、路線需要重新檢討，每天他在市場、路口、社區跟市民聊天時，都一直反覆聽到這些問題。有些長輩說，班次少了，出門看醫生更麻煩。很多學生每天上學前要提早等車，更多上班族最怕的不是塞車，而是「根本不知道車會不會來」。

童子瑋表示，他一直相信市長最重要的工作，就是把市民每天遇到的麻煩，一件一件解決。國道要改善通勤，公車要有優良的品質，這些都是真正影響基隆人每天生活的大事。

童子瑋還把專訪內容連結放在貼文留言處，建議每天也在排隊等客運、塞在國道上，或曾經站在公車站牌前等到懷疑人生的民眾，一起來看看這篇專訪。

童子瑋在專訪中表示，他未來的市政團隊可以整合中央與地方資源，以交通建設帶動整體城市發展。強調他有資源，有機會跟中央聯結，可以把基隆市跟基隆港整合在一起，重新取得競爭地位。