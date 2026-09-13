「洋流」遭藍議員稱動員、工讀生 沈伯洋競辦斥：踴躍度連沈都驚訝

年底選舉逐漸升溫，各參選人也持續走訪各地爭取支持，民進黨台北市長參選人沈伯洋周末也赴日參與海外後援會成立。而近日社群上也有網友稱沈伯洋人氣高漲，走訪夜市、公園都有不少人潮，掀起「洋流」，卻遭藍議員諷刺是動員，更稱日前石牌商圈掃街人潮是工讀生。沈競辦稱，當晚市民參與踴躍，連沈本人都感到驚訝，很遺憾藍議員迴避這份熱情與市民自主參與的力量。

而沈伯洋今也持續在日本與曾以中文大戰「小草」爆紅上畠寛弘合體到澀谷請教日本吸菸區心得和檢討，雙方更互相交換簽名照，展現好情誼，沈伯洋表示，現場也請教日本吸煙區做了這麼久，有什麼心得和檢討？各地又是怎麼做吸煙區的管理，聊了好多好多，未來再用一支影片跟大家分享。

而雙方也互相也交換簽名照，沈也透露，上畠寛弘今天也跟他分享了飲食管理的心得，「但我覺得我做不到！」他說，「照片裡的他剛選上議員25歲，照片裡的我，剛擔任立法委員41歲，我們互相簽名交換，是我們友情的象徵！」

不過沈近日走訪市場、公園掀起「洋流」，北市議員林杏兒稱10日晚間石牌商城的支持者為付費動員的工讀生，沈伯洋競選辦公室發言人蔡一愷表示，相關不實說法已澄清過，對於仍有人持續散播，深感遺憾，蔡強調當晚市民參與踴躍，連沈本人都感到驚訝，但從蔣萬安到國民黨議員，卻選擇迴避這份熱情與市民自主參與的力量，令人惋惜。

蔡一愷強調，民主可貴在於每位市民都能自由表達立場，並獲得平等尊重，政治立場可以不同，但不應以謾罵、嘲諷或不實指控，貶抑市民的自主選擇，相信投票日當天，市民會用選票，讓各界看見台北期待改變的聲音。

林杏兒還原當天狀況表示，石牌商圈主要客群都是當地人，而在地里長那天現場觀察就發現，多了很多生面孔，有一半的人都是外地人，且包含吳思瑤也有在自己社群平台上歡迎大家到石牌商圈，明顯就是有動員，更不用說網路上早有大批眼尖網友整理出沈伯洋「假洋流」種種破綻，甚至發現每次「巧遇」圍上來熱情支持的，來來去去都是同一批熟面孔。

而沈伯洋今也持續在日本與曾以中文大戰「小草」爆紅上畠寛弘合體到澀谷請教日本吸菸區心得和檢討，雙方更互相交換簽名照，展現好情誼。圖／沈伯洋競選辦公室提供