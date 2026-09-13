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卓榮泰宜蘭看長照兼輔選林國漳大讚敬老卡 狂酸蔣萬安只每月600點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有遠大想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。圖／民眾提供
行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有遠大想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。圖／民眾提供

行政院長卓榮泰到宜蘭看長照機構，民進黨縣長參選人林國漳穿著行政院政務顧問背心陪同，卓榮泰在致詞時提到，他沿路看到林國漳的大看板，寫著智慧敬老卡每年1萬2000塊，還狂酸台北市長蔣萬安敬老卡只有600，大讚林律師對未來遠大的想法；藍營反批卓榮泰這是又來輔選了。

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政府提供長照補助每月增加5000元，明天起住宿式機構使用者與身心障礙者住宿費用等符合資格可開始申請。宜蘭藍綠兩大陣營的敬老政策，國民黨吳宗憲先拋出65歲以上長者免健保費，民進黨林國漳提出智慧敬老卡每年1萬2000點，卓榮泰今天下午到宜蘭看長照機構說明新補助政策，致詞時大讚行銷林國漳。

卓榮泰原本講長照，但話鋒一轉說，剛剛來宜蘭路上看到很大的招牌，寫林國漳65歲智慧敬老卡一年1萬2000塊。他表示，這個很有意思，林國漳有機會遇到蔣市長時，要湊近他的耳朵跟他講句話，因為沈伯洋湊到他的耳朵是跟他講說，兒虐的事情你要解決，如果林國漳律師看到蔣市長，應該湊耳朵講說，「我們宜蘭一年1萬2000，台北480啦」。

卓榮泰表示，台北市原本480，要增加到600點，對這我們不會不滿足，已經很感激了；政府都是衡量他的財政能力的，但是林律師對未來遠大的想法，能夠增加到每月1000塊的智慧敬老卡，這是一個相對的進步，宜蘭有能力這樣做到，相信未來能夠更幸福，更快樂，更在地健康。

行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有遠大想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。圖／民眾提供
行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有遠大想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。圖／民眾提供

行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。圖／民眾提供
行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。圖／民眾提供

行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。記者戴永華／攝影
行政院長卓榮泰到宜蘭看長照兼輔選林國漳，大讚林提出的智慧敬老卡政見有想法，狂酸台北市長蔣萬安只有每月600點。記者戴永華／攝影

林國漳 長照 卓榮泰 2026九合一選舉 蔣萬安

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