高雄市長選情拉鋸 醫拉出民調時間軸示警：追上來了

高雄市長之爭拉鋸，最新民調顯示，國民黨柯志恩領先民進黨賴瑞隆0.3個百分點，部分藍營支持者雀躍，認為柯後勢看好。時事評論者、醫師沈政男示警，同家民調先前顯示，柯最多曾領先達6%，現在只領先0.3%，「根本是賴追了上來」。

ETtoday民調雲9月最新民調，以明天就是高雄市長選舉進行調查，國民黨高雄市長參選人柯志恩獲得43.8%支持，民進黨參選人賴瑞隆則獲得43.5%支持，雙方差0.3個百分點；而在看好度方面，賴瑞隆則以49.4%領先柯志恩40.0%。

從投票意願調查，一定會投票78.8%、可能會12.5%，合計投票意願達91.3%；不一定5.6%、不會2.6%、0.4%不知道或沒意見。數據顯示目前高雄市民對年底市長選舉具高度參與意願，後續各陣營能否將支持轉化為實際投票，將成選戰關鍵。

沈政男指出，最新ETtoday民調顯示，柯志恩領先賴瑞隆0.3%，有人說柯志恩反敗為勝，後勢看好；也有人說這份民調的投票意願高達9成，認為柯志恩要衝高投票率。實際上，「不是這樣喔！」

他進一步表示，同一家媒體ETtoday在今年一月對柯志恩、賴瑞隆2人進行民調，當時分別為44.0%、37.7%，柯領先賴逾6%；六月民調又出現變化，柯46.8%、賴42.0%，領先縮小至4%多，現在只領先0.3%，「根本就是賴瑞隆追了上來。」所以說柯志恩與賴瑞隆，就如同他幾個月前所說，實力在伯仲之間。

此外，網路民調在美國已是選舉民調的標準做法，8成都使用網路抽樣，比如email或簡訊，因為成本較低，而且準確度不會較差。反觀，市話與手機民調的問題是，只能被動接到，不想投票也會接到，回答的人只有幾%，花大錢又不一定準確。