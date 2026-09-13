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民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

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民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣昨天成立海龍蛙兵挺江啟臣後援會，民進黨創黨元老前立委林豐喜到場，也擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣昨天成立海龍蛙兵挺江啟臣後援會，民進黨創黨元老前立委林豐喜到場，也擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣昨天在台中成立海龍蛙兵挺江啟臣後援會並開記者會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜到場還擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長，民進黨內議論，民進黨台中市黨主委許木桂今表示，已接獲部分黨員反映要求開除林豐喜黨籍，本周三執評會討論，也將開除脫黨參選的林鈺梅黨籍。

2026九合一選舉

林豐喜昨天出席「海龍蛙兵挺江啟臣後援會」成立大會，他說自己一手催生台中縣民進黨，因為執政黨已背離當初創黨的基本精神、他出面支持江啟臣。

林豐喜之舉引起許多民進黨員的不滿，有人建議應開除林豐喜黨籍，民進黨台中市黨部主委許木桂表示，已接獲部分黨員反映，要求開除林豐喜黨籍，黨部一定會處理，本周三民進黨執評委員會要開會，開除台中市議員第5選區脫黨參選的林鈺梅黨籍，也可能一併討論林豐喜的問題，不排除也開除林豐喜黨籍。

江啟臣 林豐喜 民進黨 2026九合一選舉

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