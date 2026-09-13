影／黃國昌謝龍介支持盧秀燕籲在野大團結 藍白合共識下架民進黨政府

台中市長盧秀燕今指出，面對現在執政黨濫用司法、行政資源，在野包括無黨、民眾黨、國民黨等志同道合的在野一定要團結；國民黨台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲，共識就是要下架民進黨政府。

無黨籍台中市議員徐瑄灃今天在潭子區舉辦競選連任感恩茶會，盧秀燕和立法院副院長江啟臣到場助講，盧秀燕向在場數百人喊話說，執政黨濫用司法資源、濫用行政資源，我們要第一不畏權勢，在野不畏權勢；第二要勇於為民發聲，站在人民這邊，第三要為國家、為人民奮鬥，為中華民國奮鬥！

謝龍介與黃國昌今天下午2時許共同出席台南市藍白聯合服務中心成立揭牌，對於盧秀燕呼籲成立在野大聯盟，謝龍介表示，從藍白合到在野大聯盟，一路這個精神跟意義，完全沒有動搖，從2024年以後，我們就是要下架無良的民進黨政府。

謝龍介指出，今天他（民進黨政府）的所作所為，連憲法都不遵守了，如果在野黨再被見縫插針，再沒有辦法凝聚在一起，那就會造成台灣民主發展的一個災難；所以現在各界有識之士，大家都在凝聚、等一個信號。

謝龍介說，很多民進黨內部的朋友也告訴我們說，他們真的是想不到，執政可以惡搞到這個程度；所以當法律成為工具的時候，那台灣就不會有公理，所以我們也呼籲，盧市長這個呼籲，我想對於國民黨來講，內部不會有問題。

黃國昌則表示，台灣，是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣；過去幾十年，台灣人流血流汗，爭取在這塊土地上面的自由、民主、法治；沒想到到2026年，帶頭踐踏台灣的民主憲政，帶頭傷害台灣的司法公正，竟然是我們現在的執政黨民主進步黨。

黃國昌說，我想邀請全體的台灣人，大家共同思考，過去，我們不是都主張政治的黑手不可以操控司法檢調嗎？過去，我們不是都主張台灣的民主憲政必需要捍衛嗎？什麼時候我們可以忍受，台灣的總統竟然可以無視國會三讀通過的法律？法律公布不公布，看賴清德總統的心情、看賴總統喜歡不喜歡？什麼時候我們可以忍受，執政黨的黑手透過司法檢調去追殺他政治上面的競爭對手？

黃國昌指出，我相信，所有台灣人都很善良，所有的台灣人都希望生活在這塊土地的人民生活可以變得越來越好，當民進黨踐踏台灣的民主憲政、傷害台灣的法治，當民進黨在撕裂這塊社會的時候，我們就應該更要團結，團結贏回這塊土地，團結贏回我們共同的未來；我對於盧秀燕市長所提出的這項呼籲，百分之百支持。

台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲。記者袁志豪／攝影

台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲。記者袁志豪／攝影

台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲。記者袁志豪／攝影

台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲。記者袁志豪／攝影

台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌今下午共同出席藍白聯合服務中心成立，均表示百分之百支持盧秀燕的呼籲。記者袁志豪／攝影