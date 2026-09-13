被綠黨部點名「違紀參選者」...朱政騏開撕吳沛憶：用功一點 別瞎子摸象

年底選戰倒數76天，民進黨北市黨部今發出新聞稿指出，這次有兩名「違紀參選者」都在中山、大同選區，依過往經驗要讓民進黨提名全數當選絕無分票空間。先前遭民進黨開除黨籍，今再被黨部點名的無黨籍參選人朱政騏今在開撕黨部主委吳沛憶，表示主委不熟悉黨務，但也請用功一點念念書，讀讀黨章黨規，不要瞎子摸象、張冠李戴。

朱政騏說，民進黨違紀參選有幾種類型：一種是自行退黨，以無黨籍登記參選；一是黨內遭停權，仍具黨員身份，但是以無黨籍登記參選；最後一種就是黨權、黨籍完整，但是沒有被提名（例如初選失敗），仍以無黨籍登記參選。

朱說，因為自行退黨者，原本是隨時都可以再申請入黨，而被開除黨籍者，則是五年內不得再申請入黨。所以有黨員自行退黨再以無黨籍參選，是企圖規避被開除黨籍的懲罰，黨部必須追認違紀，做成開除黨籍的處份，使其五年內不能再申請入黨。

至於黨部新聞稿中提到的幾個案例，紀建漢屬於前述第一類的違紀；陳怡君則是第二類，而其他初選輸了仍以無黨參選者，則屬第三類。

朱政騏說，可是他早已被民進黨在有心人士操作下，未審先判，以史無前例的速度開除黨籍，也就是五年內不得再申請入黨，屬於最嚴厲的處份了。「請問，我還怎麼違紀？」

朱重申，雖然很遺憾無法以民進黨的身份來代表基層民眾來參選，但是，「我是永遠的台灣派，永遠的TEAM TAIWAN，我堅持代表挺台灣的基層人民眾來參選！」

民進黨北市黨部今天發出新聞稿表示，此次呈報中央黨部名單共5人，包含北市第四選區（中山、大同）現任議員陳怡君、議員參選人朱政騏及新北市第三選區議員參選人簡麗花涉違紀參選；而北市第一選區（士林、北投）參選人、後港里長紀建漢、北市第六選區（大安、文山）參選人、華興里長陳峙穎則是退黨參選。