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蘇巧慧偕蔡英文成立山友後援會 打造「新北大縱走」山道品牌

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左三）今天成立山友後援會，前總統蔡英文（前排右三）帶來小山友退役搜救犬「樂樂」到場助陣。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左三）今天成立山友後援會，前總統蔡英文（前排右三）帶來小山友退役搜救犬「樂樂」到場助陣。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北山友後援會」，邀請競選總部主委、前總統蔡英文站台力挺，蔡還帶來愛犬「樂樂」助陣，不少支持者直呼「好可愛」。蘇巧慧提出「新北大縱走」構想，盼透過步道分級、交通接駁、硬體設施及山城觀光等規畫，串聯新北山林、鐵道、老街及地方文化，打造具有國際辨識度的山道品牌。

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蔡英文指出，蘇巧慧提出的「鑽石山城」計畫，就是把新北的步道、鐵道、老街道、礦道、茶道串聯起來，讓民眾不只是親近山林，也能深入體驗新北的歷史人文與休閒活動，現在的新北與20多年前已經很不一樣，人口、產業與科技都在改變，新世代面對的問題不同，也需要新的方法，「蘇巧慧就是新時代最適合的新北市長人選。」

蘇巧慧表示，新北的偏鄉從來不是偏鄉，而是寶藏，新北不僅有8個沿海鄉鎮，也有5個森林城鎮，山海資源兼具，具備吸引國際健行旅客的條件。

蘇巧慧要從四方向執行，首先是「步道分級」，蘇巧慧指出，未來將替新北山林步道進行分級，讓民眾可以依照自身體力與經驗選擇適合的路線及裝備，目前「青春山海線」屬於單日中級路線，未來希望加入更多適合入門的步道，包括北海岸及東北角的鼻頭角步道、獅頭山步道、富貴角燈塔步道等，讓民眾能從山景一路走向海景；中級路線則可納入烏來至宜蘭的哈盆越嶺步道、桶後越嶺步道等，讓親子家庭與資深山友都能找到適合自己的登山路線。

其次是「交通接駁」，蘇巧慧表示，許多新北熱門登山路線最大的問題並不是步道本身，而是「怎麼抵達登山口」，她主張針對熱門登山步道建立完整接駁路網，讓登山客能以「捷運或台鐵，再加一段公車」的方式抵達登山口，尖峰時段也應加密班次；若是「A進B出」的縱走路線，則要補足末端接駁，讓民眾不必開車也能輕鬆完成縱走。

第三是「登山硬體升級」。蘇巧慧表示，步道完成分級、分眾後，相關硬體設施也應同步改善，包括解說看板、多國語言指標，以及飲水機、廁所、休息站等設施，並希望依照步道長度及需求適度設置。

第四則是「山林觀光串聯」。蘇巧慧指出，民眾爬完山後，應該還能走進周邊老街與商圈，吃在地美食、買伴手禮，進一步認識新北山城的歷史文化，因此未來將搭配不同季節及主題規劃活動，讓登山不只是「走完一條步道」，而是帶動周邊地方觀光與產業。

蘇巧慧提出，未來將在烏來打造「山林教育中心」，結合原住民族文化、生態保育與登山安全，推廣戶外搜救技能及環境教育。

蘇巧慧強調，新北需要新的觀念與做法，未來若當選市長，將從交通接駁、步道設施到地方文化與觀光全面整合，打造「新北大縱走」品牌，讓更多市民親近山林、認識山林，也讓新北成為國人登山、親近山林的首選城市。

蘇巧慧也說，看到蔡前總統的「小山友」樂樂，很多人也有這種「可愛的小小山友」，未來步道分級也要把「可愛山友」一起算進去。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立山友後援會，熱情向熱情支持者致意並高喊“凍蒜”口號。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立山友後援會，熱情向熱情支持者致意並高喊“凍蒜”口號。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左）今天成立山友後援會，前總統蔡英文（前排左二）帶來小山友退役搜救犬「樂樂」到場助陣。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左）今天成立山友後援會，前總統蔡英文（前排左二）帶來小山友退役搜救犬「樂樂」到場助陣。記者潘俊宏／攝影

蘇巧慧 後援 山友 2026九合一選舉 蔡英文 新北 新北市長

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