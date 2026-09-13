路邊便溺疑雲引爆衝突 田中鎮長2參選人互控報案

彰化縣田中鎮長選舉爆發糾紛，現任鎮長蕭淑芬與政治素人江宥增均以無黨籍身分參選，雙方日前發生紛爭，隔空交鋒後又分別向警方報案，今天再各自出面還原經過。田中警分局表示，雙方陣營均已完成報案，案件已報請彰化地檢署指揮偵辦。

9月10日晚間，蕭淑芬陣營指稱，江宥增當時在路邊疑似便溺，蕭淑芬的兒子經過時停車查看，卻遭江宥增一路追到住家；江宥增則表示自己當時是在住家轉角處洗手，卻發現有人跟蹤、偷拍。

蕭淑芬今天表示，當晚鎮公所在中潭里一處廟宇辦理下鄉政令宣導活動，她的服務團隊及兒子返家途中，看到一名穿著田中鎮長參選人背心的男子站在路旁，疑似正在尿尿。兒子停車看了一眼後便離開，沒想到江宥增疑認為遭到拍照，隨即一路追到她兒子的住家停車場。

蕭淑芬說，兒子遭江宥增嗆聲後並未理會，沒想到回到家後，又發現江宥增將車輛停在自家停車場。江宥增之後脫下競選背心下車，並一路追到住家後門叫罵，同行男子也不斷靠近，讓她與家人感到不安，因此報警處理，直到警方到場後，江等人才離開。

江宥增則反駁，當時發現有人影疑似跟蹤、偷拍，他洗完手上車後，便與助理一同追上前，想確認對方身分並詢問跟蹤原因，後來才發現對方是蕭淑芬的兒子。

江宥增表示，他一路追到蕭淑芬住家外，只是希望對方說明為何跟蹤、偷拍，並未有恐嚇行為；對於蕭淑芬陣營指稱恐嚇，他要求提出相關證據，否則將保留法律追訴權。他也說，遭人跟蹤難免讓人感到不安，自己的家人及支持者同樣受到影響。

雙方陣營在社群平台交鋒後，均已向警方報案。田中警分局指出，目前已受理雙方案件，並報請彰化地檢署指揮偵辦；警方也呼籲選舉期間各陣營理性競選，避免衝突，並遵守相關法律規範。