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5人違紀退黨參選疑有人冒用黨籍拉票 北市民進黨部蒐證走法：絕不姑息

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨中山、大同區議員擬參選人朱政騏涉國安法被北檢起訴，黨內火速開鍘，並撤消其提名資格。聯合報系資料照
民進黨中山、大同區議員擬參選人朱政騏涉國安法被北檢起訴，黨內火速開鍘，並撤消其提名資格。聯合報系資料照

年底大選縣市首長、議員選舉登記截止，民進黨北市黨部今指出，此次選舉共有3人涉嫌違紀參選，而北市第三選區（中山、大同）就有兩人，包含涉助理費案現任議員陳怡君及共諜案遭起訴議員參選人朱政騏。黨部指出，接獲民眾檢舉有遭除名者冒用黨徽並疑似對外自稱獲提名，已向法律顧問諮詢，若查證屬實將採取法律行動，更強調中山、大同絕無分票空間，會加強與市長參選人沈伯洋聯合宣傳。

2026九合一選舉

北市黨部表示，本次呈報中央黨部名單共5人，包含北市第四選區（中山、大同）現任議員陳怡君、議員參選人朱政騏及新北市第三選區議員參選人簡麗花涉違紀參選；而北市第一選區（士林、北投）參選人、後港里長紀建漢、北市第六選區（大安、文山）參選人、華興里長陳峙穎則是退黨參選。

黨部表示，陳怡君為現任直轄市議員，市黨部已提報中央黨部中評會議處；朱政騏因涉共諜案遭起訴，已於今年5月13日經第21屆第5次中評會決議除名，主委吳沛憶表示，近期接獲民眾檢舉，有遭除名者冒用民進黨黨徽，並疑似對外自稱獲得民進黨提名，已舉行法律顧問小組諮詢會議，針對相關案件進行查證及蒐證；經查證屬實者，將盡速採取法律行動，避免選民受到錯誤資訊誤導。

吳沛憶強調，台北市內兩名違紀參選者都在中山、大同選區，依照過往選舉經驗，本區要讓民進黨提名4位議員全數當選，絕無分票空間。她相當擔心因民眾被混淆資訊，造成選票流失，後續將持續加強林亮君、顏若芳、林子揚、賴俊翰4位中山大同提名議員參選人與市長參選人沈伯洋聯合宣傳，呼籲選民認明民進黨正牌提名參選人。

年底大選縣市首長、議員選舉登記截止，民進黨北市黨部今指出，此次選舉共有3人涉嫌違紀參選，而北市第三選區（中山、大同）就有兩人，包含涉助理費案現任議員陳怡君（圖）及共諜案遭起訴議員參選人朱政騏。聯合報系資料照
年底大選縣市首長、議員選舉登記截止，民進黨北市黨部今指出，此次選舉共有3人涉嫌違紀參選，而北市第三選區（中山、大同）就有兩人，包含涉助理費案現任議員陳怡君（圖）及共諜案遭起訴議員參選人朱政騏。聯合報系資料照

2026九合一選舉 民進黨 台北市選舉 陳怡君 朱政騏 新北市選舉 陳峙穎

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