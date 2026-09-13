澎縣長選戰加溫 陳時中跨海陪同吳淑瑾掃街拜票

澎湖縣長選舉加溫，行政院政務委員陳時中今天陪同民進黨縣長參選人吳淑瑾等地方公職參選人，前往北辰市場向攤商和民眾拜票，同時致贈肉粽給吳淑瑾，現場加油凍蒜聲不斷。

澎湖地方公職選舉，民進黨澎湖縣黨部今天發起第一波公職參選人聯合掃街拜票，陳時中今天在政院南部服務中心副執行長顏子傑與黨部主委盧長在陪同下，一起與縣長參選人吳淑瑾、馬公市長參選人黃健忠和馬公議員參選人呂黃春金、蘇育德和顏家康等人，一一向市場攤商和民眾握手拜託，受到歡迎，還有人現場要求簽名。

陳時中表示，澎湖近年來在縣長陳光復的努力打拚下，幸福城市愈來愈興旺，期盼接棒的吳淑瑾能延續陳光復的施政願景，相信澎湖會愈來愈好，並當場還贈送肉粽給吳淑瑾，祝賀順利當選。

澎湖縣長選舉，參選人吳淑瑾今天除市場掃街拜票外，下午在馬公朝陽里舉辦「淑瑾有約」座談會；國民黨澎湖縣長參選人陳振中則在馬公前寮社區舉行「推介見面會」；至於無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林、許智富、台聯黨澎湖縣長參選人周倪安等人則走訪社區，爭取選民支持。