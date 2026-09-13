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藍白分裂民調仍居首 吳旭智：爭取的不只選票 更盼市民信任

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
吳旭智今天出席於新社國小舉辦的「第10屆獨輪車暨第3屆獨輪車壯遊」開幕典禮。圖／吳旭智提供
吳旭智今天出席於新社國小舉辦的「第10屆獨輪車暨第3屆獨輪車壯遊」開幕典禮。圖／吳旭智提供

竹北市藍白宣告分裂，根據「美麗島電子報」發布最新竹北市長民調，在藍白未整合之下，國民黨吳旭智以29.0%支持度微幅領先民進黨曾聖凱的25.2%，差距僅3.8個百分點。對此，吳旭智今天回應，每一個數字的背後，都是一份期待，希望最後爭取到的，不只是一張選票，而是竹北市民願意把這座城市的未來交給他的信任。

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針對民調結果，吳旭智表示，非常感謝竹北市民給旭智的鼓勵與支持。每一個數字的背後，都是一份期待，也是一份責任。他還是維持一樣的態度：把自己的事情做好，把政策講清楚，把未來城市治理的方案，一項一項提出來。希望最後爭取到的，不只是一張選票，而是竹北市民願意把這座城市的未來交給他的信任。

吳旭智今天出席於新社國小舉辦的「第10屆獨輪車暨第3屆獨輪車壯遊」開幕典禮。吳旭智表示，這項延續十屆的活動，真正珍貴的不是最後能騎多遠，而是讓孩子在一次次失敗中，慢慢建立起專注、自信與面對挫折的能力。

本次活動由新竹縣政府教育局指導、新社國小主辦，並由臺北市教育關懷協會、縣議員吳旭智，以及竹縣有智一同未來教育發展協會共同協辦。新竹縣教育局副局長沈靜濤致詞時勉勵，獨輪車是一項極限挑戰，孩子必須花費極大精神維持平衡，但成功後的成就感與心理滿足感無與倫比，這對孩子專注力的培養有極大的幫助。

吳旭智表示，自己在教育長期投入，特教人數比例越來越多，面對的挑戰也特別多。他特別感謝一路推動有創會理事長尹玉娟、新社國小校長張奕財，以及多年來投入的教練群、志工群與家長，這一群人10屆以來始終願意陪孩子慢慢學、慢慢等，讓這群特殊氣質的孩子能擁有專屬的舞台。同時呼籲家長與小勇士們這18周不要輕易請假，當看到自己騎出去，那一句相信自己「我做到了」，就是教育最珍貴的瞬間。

吳旭智今天回應，每一個數字的背後，都是一份期待，希望最後爭取到的，不只是一張選票，而是竹北市民願意把這座城市的未來交給他的信任。圖／吳旭智提供
吳旭智今天回應，每一個數字的背後，都是一份期待，希望最後爭取到的，不只是一張選票，而是竹北市民願意把這座城市的未來交給他的信任。圖／吳旭智提供

2026九合一選舉 吳旭智 竹北 美麗島電子報

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