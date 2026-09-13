鄭朝方好感度領先 徐欣瑩反擊：人民更厭惡金權政治

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天出席黨部活動，對於有民調顯示競選對手、民進黨鄭朝方的好感度領先，她受訪表示，與其關注好感度，人民對金權政治的厭惡度才是政治人物最應該重視的問題，「我也相信新竹縣民絕對不願意再回到家族利益把持的回頭路」。

根據美麗島電子報12日發布最新民調，當中比較9名藍綠白營政治人物好感度，民進黨籍的新竹縣長參選人鄭朝方獲得64%好感度領先群雄；現任新竹縣長楊文科為25.6%、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩為23.1%。

徐欣瑩今天上午出席新竹縣新和聯誼會會員大會與國民黨黃國竹黃竹和委員會黨員大會暨聯歡活動。徐欣瑩致詞指出，過去中華民國能享有和平與穩定生活，全靠軍警消與廣大國軍弟兄保家衛國；而軍公教人員與忠貞黨員最重視的正是「紀律」。她痛批現今中央政府徹底忽視財政紀律，不僅在立法院凍結的預算擅自花光，三讀通過的法案更出現不副署、不執行的情況，痛斥中央政府「毀憲亂政、毫無紀律」，已引發廣大民怨。

徐欣瑩和楊文科等人也逐桌致意懇託，現場不斷高喊「徐欣瑩凍蒜」、「縣長選欣瑩、新竹一定贏」，也有支持者熱情地與徐欣瑩合照，現場氣氛相當熱鬧。

徐欣瑩也提到，民進黨執政下財政紀律蕩然無存，在立法院凍結的經費可以被花光光；三讀通過的法案可以不副署、不執行，根本是毀憲亂政、毫無紀律。因此，為了2028可以重返執政，2026就一定要守護住新竹縣的藍天。

徐欣瑩說，楊縣長過去8年打造穩健基礎，而且帶著新竹縣不斷起飛，作為國民黨提名為新竹縣長候選人，她絕對有這份責任和使命承接楊縣長交下的棒子，並且要把楊縣長已經在進行的重大建設持續地加速往前。