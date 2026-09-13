蘇巧慧、李四川同場不同框 前後差10分鐘錯開中和健行活動

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川今上午先後出席中和烘爐地國際獅子會300B2區「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，兩人雖都排定同一場活動，行程卻完全錯開。蘇巧慧上午8時到場、8時40分離開，李四川則約8時50分抵達，前後僅差約10分鐘。

一早活動現場聚集不少獅友及參與健行的民眾。蘇巧慧率先抵達時，受到現場獅友歡迎，有人高喊「未來市長好」，她沿途與各區獅子會成員、幹部合影，並向現場民眾致意；新北市議員張嘉玲也陪同出席。

蘇巧慧致詞時主打運動政策，表示未來將推動「汗水紅利」，鼓勵市民透過運動累積消費點數，可折抵大眾運輸費用、超商消費，也能在運動場館使用，希望把運動融入食、衣、住、行。

她也提出設置「銀髮巡迴小巴」，深入鄰里照顧長輩運動與健康需求，並盤點公立場館環境及設備，打造不分年齡、性別及族群都能安心使用的全齡運動空間。另將結合新北山、河、海資源，規畫越野跑、衝浪及運河對抗等賽事，打造地方運動品牌。

蘇巧慧約上午8時40分離開，約10分鐘後，李四川於8時50分抵達。李四川到場後，同樣受到支持者包圍，不少民眾上前握手、要求合照，現場不時傳出「凍蒜」聲，也有支持者高喊「海納百川挺李四川」。國際獅子會總監張素月致詞時表示，新北許多建設都是李四川與歷屆市長、市府團隊一路打拚而來，呼籲支持有經驗、能落實建設的人。

李四川則重申醫療政見，表示若當選市長，將擴充土城醫療園區量能、建構高齡醫療照護中心，並推動醫療、長照及社福一站式照護；另將興建蘆洲醫院、加速板橋醫療園區開發、推動淡海新市鎮醫院，並協助恩主公醫院擴建，補強溪北、溪南及人口密集地區醫療量能。

李四川也再談交通及城市建設，表示將以42年公務歷練推動兩座巨蛋、蘆社大橋及「軌道建設123」，並串聯雙北AI高科技產業廊帶。立委張智倫、新北市議員游輝宂、林金結也到場。

國民黨新北市長參選人李四川（右四）今出席中和烘爐地「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，沿途與民眾握手、合影，現場支持者高喊「海納百川挺李四川」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席中和烘爐地「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，沿途與民眾握手、合影，現場支持者高喊「海納百川挺李四川」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席中和烘爐地「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，沿途與民眾握手、合影，現場支持者高喊「海納百川挺李四川」。記者張策／攝影