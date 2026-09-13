鄭麗文赴基隆力挺謝國樑 市場掃街高人氣 邱佩琳到場、藍白合拚勝選
國民黨主席鄭麗文今陪基隆市長謝國樑在市場拜票，謝的副手、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳也到場，藍白合作拚勝選。謝國樑說，基隆這幾年持續改變，許多建設與政策陸續看到成果，未來會繼續一步一步把事情做好。
鄭麗文今天上午約10時與謝國樑會合後，一起到信義市場向攤商及採買民眾拜票。國民黨現任市議員宋瑋莉、何淑萍、秦鉦、韓世昱、鄭愷玲、連恩典、郭美秀、呂美玲，以及市議員參選人林祐德、張家馨等人出席造陣，邱佩琳也到場，展現藍白團結拚勝選的氣勢。
鄭麗文現身信義市場，受到不少攤商及民眾歡迎，有人主動上前打招呼並要求合照。謝國樑也向市場攤商與採買民眾問好，與支持者互動熱烈。
謝國樑表示，非常感謝鄭麗文特別到基隆為他加油打氣，也感謝所有到場支持的議員、地方人士及市民朋友。他的競選團隊會持續走進市場、走入鄰里，直接傾聽市民的聲音，並以過去幾年的市政成果，以及下一階段對基隆的規畫，爭取更多市民的認同與支持。
謝國樑強調，基隆這幾年正在持續改變，許多建設與政策也陸續看到成果，未來會繼續一步一步把事情做好。「選舉是一時的，但城市的進步不能停」，競選團隊將以更大的努力爭取市民支持，讓基隆繼續向前。
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